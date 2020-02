Come prosegue la vicenda del nuovo palazzetto? Marco Maiolini (Gruppo misto) interroga il sindaco de Pascale

Marco Maiolini, consigliere comunale del Gruppo Misto, ha rivolto un’interrogazione al sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, per chiarire la situazione che riguarda la costruzione del nuovo palazzetto dello sport: “il costo stimato era di circa 15,5 milioni di euro, finanziato in parte dal comune di Ravenna e in parte da altri Enti o associazioni”, ricorda Maiolini nel documento.

“La data per la chiusura dei lavori – si legge – era stata fissata per la primavera del 2021 e la progettazione è stata realizzata dagli uffici comunali. Per questo si chiede qual è lo stato di fatto dei lavori del Nuovo palazzetto e, conseguentemente, se la della data prevista per la conclusione dei lavori è rimasta la stessa. Se l’importo dei lavori previsti inizialmente ha subito variazioni. Se il progetto iniziale, redatto dagli uffici Comunali, sia rimasto tale o abbia subito modifiche in fase esecutiva da parte di tecnici esterni incaricati dal comune. Se è stato predisposto il bando per l’aggiudicazione del cosiddetto “sponsor” che dovrà partecipare ai costi della struttura”.