Referendum costituzionale, a Bagnacavallo servizio di trasporto gratuito per i seggi a favore degli elettori disabili

L’Amministrazione comunale di Bagnacavallo, in collaborazione con il centro sociale Amici dell’Abbondanza e l’associazione di volontariato Villanova Insieme, anche in occasione del referendum costituzionale del 29 marzo mette a disposizione un servizio di trasporto gratuito per il raggiungimento dei seggi in favore degli elettori disabili o con difficoltà motorie e sprovviste di mezzi propri. Il servizio comprende soltanto il trasporto al seggio su automezzo dotato di sollevatore; il personale non può entrare in casa o trasportare le persone fuori dalle abitazioni. Il servizio verrà effettuato nella giornata di votazione (domenica 29 marzo dalle 7 alle 23) previa prenotazione del servizio presso l’Ufficio Elettorale del Comune entro le 16 di sabato 28 marzo telefonando al numero 0545 280883.