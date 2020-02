Prime misure per l’emergenza Coronavirus. Bonaccini: per la nostra economia serve altro

“Nel Decreto legge del Governo è previsto lo sblocco della Cassa integrazione in deroga per l’Emilia-Romagna per assicurare una risposta immediata alle prime necessità di imprese e lavoratori. A queste misure se ne aggiungeranno altre, tra una settimana, con un secondo provvedimento destinato ai comparti produttivi. Mercoledì, insieme ad una delegazione di presidenti di Regione, sarò a Roma per parlarne direttamente con il premier Conte, cui presenteremo le richieste e le proposte definite con tutte le parti sociali dell’Emilia-Romagna.” Così Stefano Bonaccini Presidente dell’Emilia-Romagna su Facebook.

Le misure cui accenna Bonaccini sono: accesso al credito, sospensione dei mutui per le imprese più colpite e misure di sostegno per i comparti più in difficoltà a partire da turismo, commercio, spettacolo.