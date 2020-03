Tardi (CambieRà): “Coronavirus e crisi economica, fondamentale prendere immediati provvedimenti”

Samantha Tardi, Capogruppo CambieRà, fa sapere che “Dopo l’annuncio ufficiale, da parte della Regione Emilia Romagna, di chiudere, per un’altra settimana, asili nido, scuole e università, nonché della proroga delle limitazioni dei “significativi assembramenti di persone” per emergenza e contenimento del Coronavirus, siamo perfettamente consapevoli che sia dovere di ogni Amministrazione trovare una sintesi tra le esigenze, talvolta contrastanti, dei propri cittadini, mantenendo sempre al primo posto la relativa sicurezza fisica e sanitaria e siamo stati uno dei gruppi di opposizione più attivi nel fornire “aiuto all’informazione” al Sindaco, credendo fermamente nell’annullamento dei colori politici di fronte ad un’emergenza come questa”.

“Tuttavia – continua Tardi – non possiamo non tenere conto del fatto che questa proroga di altri 7 giorni, per un totale di 2 settimane consecutive di blocco scolastico, rischia di avere un impatto devastante sull’economia non solo del nostro Comune, ma di tutta la Regione, con conseguenti possibili chiusure di piccole imprese in tutti i settori, gravando anche sulla già precaria situazione occupazionale. Il settore del turismo, e, di conseguenza inevitabile, il settore del commercio e delle attività produttive ad esso connesse, risulta essere il più colpito da queste ordinanze, soprattutto perchè vittima di rinunce e disdette da parte dei cittadini di tutto il mondo che, a cascata, abbattono un sistema già di per sé incrinato. Nonostante sia l’emanazione di misure governative a favore del “povero” settore turistico, consistenti in sospensioni dei versamenti tributari e contributivi fino al 30 aprile 2020 e possibilità di rimborso per viaggi e pacchetti turistici anche tramite voucher, riteniamo però che esse non siano assolutamente sufficienti per tamponare l’ingente emorragia che già sta dissanguando i nostri operatori, i quali, già in queste giornate, stanno ventilando come pesci fuor d’acqua”.

“Impossibile non affermare che l’atteggiamento prudenziale e ‘psicotico’ che è derivato da questa emergenza Coronavirus, porterà senza dubbio ad ulteriori disdette, – avanza Tardi – rinunce e scelte alternative di meta da parte di famiglie, singoli e gruppi, allungando quindi il periodo di crisi ben oltre il 30 aprile 2020; basti pensare a quanta propaganda negativa proviene dall’estero nei confronti della Destinazione Italia, pertanto anche lo strumento voucher, al posto del rimborso, lascia il tempo che trova nel momento che le risorse sono contate e difficilmente ci si può oggi permettere di avere crediti da consumare in un anno. E’ quindi del tutto evidente che, per la nostra destinazione turistica, già piuttosto appesantita da scarsi risultati, soprattutto in riviera, la vicenda si trasformerebbe in una disfatta economica e, non secondariamente, di immagine turistica, a cui non possiamo assolutamente piegarci e per la quale vanno immediatamente trovate e proposte soluzioni in aiuto ad un comparto preziosissimo. Il nostro Gruppo Consiliare – ha pertanto depositato tre mozioni che mirano a stimolare il Sindaco e la Giunta ad essere reattivi e propositivi”.

CambieRà chiede di portare ai tavoli sovraordinati preposti le seguenti richieste:

● sospensioni dei versamenti tributari e contributivi fino almeno al 30 giugno 2020, con eventuali rinvii di pagamento agevolati da rateizzazioni congrue;

● proroga della scadenza delle varie rate relative a riscossioni da parte di Agenzia Entrate;

● Revisione degli Studi di settore, affinché si tenga conto del periodo colpito da questa grave crisi;

● Facilitazioni di accesso ai crediti ed ai fondi di garanzia;

● Attivazioni più semplici degli ammortizzatori sociali anche per quelle zone non direttamente colpite dai provvedimenti, ma ricadenti nella crisi di riflesso.

Nel secondo documento, invece, si fanno richieste di impatto comunale, ovvero:

● sospendere, per le attività ricettive turistiche, i ristoranti, i bar e gli stabilimenti balneari, per i primi sei mesi dell’anno 2020, tutte le contribuzioni locali dovute rinviandole all’anno 2021 con rateizzazioni mensili;

● sospendere per tutto l’anno 2020 la TOSAP (occupazione del suolo pubblico) per tutte le attività produttive associate al comparto turistico (ristoranti, bar, ecc);

● rivedere una nuova programmazione di destinazione degli introiti da tassa di soggiorno dei primi sei mesi dell’anno 2020, aprendo tavoli di confronto con le associazioni di categoria al fine di trovare destinazioni più puntuali e funzionali alla ripresa del comparto;

● Con la collaborazione della Camera di Commercio di Ravenna, si chiede di aprire un tavolo col sistema bancario ravennate, affinché si possa studiare un piano di aiuto concreto per le strutture ricettive turistiche e tutte quelle attività produttive colpite, tramite sospensioni, proroghe, revisioni ecc. su mutui chirografari ed ipotecari, oltre che finanziamenti agevolati.

Nel terzo ed ultimo documento, invece, CambieRà vuole suggerire al Sindaco di:

“Affrontare una richiesta davvero impattante, ovvero: sollecitare il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, nonchè l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini, affinchè si apra immediatamente un tavolo con Autostrade per l’Italia per richiedere la gratuità totale dei pedaggi autostradali in tutta la regione per almeno tutta la stagione estiva 2020. Non possiamo più permetterci tentennamenti ed è fondamentale che la politica offra un segnale forte ai nostri operatori economici di vicinanza e di solidarietà con aiuti concreti, per questo auspichiamo di trovare il più ampio consenso a queste proposte il giorno che verranno discusse in Consiglio”.