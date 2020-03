Ravenna. Question time per garantire l’invarianza salariale ai lavoratori delle cooperative dei servizi educativi

Mariella Mantovani capogruppo di Articolo Uno in Consiglio comunale a Ravenna e Michele Distaso capogruppo di Sinistra per Ravenna hanno depositato un Question Time che verrà posto in discussione in avvio di seduta consiliare, domani martedì 3 marzo 2020, per chiedere al Sindaco se e come tutelare i lavoratori delle cooperativa impiegate nei servizi educativi, in seguito alla chiusura delle scuole e sospensione delle lezioni dal 24 febbraio all’8 marzo a causa dell’emergenza Covid-19.

“Le misure straordinarie hanno determinato nel nostro territorio ricadute importanti che riguardano la situazione lavorativa di centinaia di lavoratori e lavoratrici impiegati nei servizi educativi esternalizzati dal Comune, quali asili nido, ristorazione scolastica e supporto agli alunni con disabilità – spiegano i due consiglieri nel testo del Question time -. Pur giudicando opportune le decisioni assunte dal Governo e dalla Regione in ordine alla prevenzione del contagio da Coronavirus, riteniamo che le conseguenze di questa situazione eccezionale non possano e non debbano ricadere esclusivamente sulle spalle dei lavoratori e delle lavoratrici del terzo settore, i quali, in assenza di provvedimenti di tutela ordinari o straordinari, potrebbero vedere il loro salario decurtato in maniera assai pesante”

Mantovani e Distaso spiegano che a Bologna, il Sindaco Merola ha recentemente incontrato le imprese cooperative che operano nei contratti di appalto nell’ambito educativo e ha in seguito dichiarato, citiamo testualmente, che “le conseguenze dell’ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Emilia Romagna sui servizi non debbano ricadere sul salario delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati in tali appalti” e che “pertanto, nel rispetto dei singoli contratti, il Comune di Bologna chiederà una riprogrammazione dei servizi non resi nei giorni di chiusura a seguito dell’ordinanza regionale in modo da poter garantire l’invarianza salariale”.

I due firmatari del Question time chiedono pertanto al Sindaco di Ravenna Michele de Pascale:

– se i capitolati dei servizi appaltati prevedano tutele eccezionali a favore dei lavoratori e in seguito ad interruzioni di servizio per causa di forza maggiore;

– se non si intenda adoperarsi nella direzione intrapresa anche dal Comune di Bologna, riprogrammando i servizi e garantendo la piena tutela dei lavoratori e l’invarianza salariale;

– se sia a conoscenza della volontà dei soggetti gestori di attivare ammortizzatori e tutele ordinarie o straordinari;

– come si intenda procedere in relazione alla corresponsione dei contributi alle scuole FISM.