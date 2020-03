Lugo. Il Comitato per il NO al Referendum in piazza tutti i mercoledì mattina

Domani, mercoledì 4 marzo, prende il via a Lugo la campagna elettorale del Comitato per il NO al Referendum costituzionale confermativo per il taglio dei parlamentari.

Paolo Zama, Comitato per il NO di Lugo, si dichiara contrario alla quella che definisce “l’ennesima battaglia di riforma costituzionale per rafforzare il potere esecutivo e l’attuale degenerato sistema dei partiti e dei loro capipopolo senza il popolo” temendo che “tramonti in via definitiva la rappresentanza con la risibile motivazione di un risparmio, peraltro assai poco significativo”.

Prosegue Zama: “Vorremmo che la Costituzione venisse finalmente applicata fino in fondo, a partire da: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

A Lugo il Comitato per il NO al Referendum costituzionale confermativo per il taglio dei parlamentari sarà in piazza tutti i mercoledì di marzo, dalle 9 alle 12, durante il mercato settimanale, per informare i cittadini ad un voto consapevole.

Volantino del Comitato per il NO al Referendum per il taglio dei parlamentari