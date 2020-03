Liliana Segre cittadina onoraria di Russi: voto unanime del consiglio comunale

Il consiglio comunale di Russi ha votato all’unanimità in merito al conferimento della Cittadinanza onoraria alla Senatrice a vita Liliana Segre per “l’impegno profuso dalla Senatrice Segre nel coltivare la memoria del nostro passato e nel raccontare la drammatica esperienza da lei vissuta, con l’obiettivo di evitare che tali periodi nefasti si possano ripristinare”. A seguito della proposta firmata dai Capigruppo di “Insieme per Russi” e “Cambia Ross”, il conferimento è stato votato all’unanimità nella seduta consiliare del 20 febbraio 2020.

Il consiglio comunale asserisce di essersi espresso interpretando il sentimento della popolazione russiana, in quanto “con la sua instancabile opera di testimonianza degli orrori della Shoah e l’attivismo encomiabile a favore della memoria, la Senatrice Liliana Segre rappresenta un alto esempio di impegno civile, per il suo contributo nell’affermare con competenza e autorevolezza la diffusione dei valori costituzionali dell’uguaglianza, le pari opportunità e la condanna del razzismo e di ogni forma di odio e violenza.

La sua attenzione nei confronti delle giovani generazioni, della loro educazione ai valori della tolleranza, del rispetto dell’altro, del rifiuto della discriminazione e della violenza, si è concretizzata nell’impegno di una vita, sono le giuste ragioni per ritenere la Senatrice Liliana Segre parte integrante della nostra comunità”.

Nella delibera si rende omaggio all’impegno pubblico della Senatrice Segre nel promuovere campagne a favore dei diritti umani e di sensibilizzazione contro il razzismo e la recrudescenza dell’antisemitismo.

Tutti i gruppi del consiglio comunale hanno devoluto il loro gettone di presenza per la realizzazione di progetti volti a rinforzare i valori della memoria e nello specifico per l’acquisto di una decina di copie di libri che sono stati donati alla biblioteca dell’Istituto Comprensivo di Russi “A. Baccarini”.