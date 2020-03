Nuova scuola materna a San Michele. La sezione locale del PRI: “apprezzamento per il bando di gara sui lavori”

Il bando di gara che il Comune di Ravenna ha emanato per i lavori di costruzione della nuova scuola materna di San Michele trova l’apprezzamento del PRI di San Michele che ricorda anche gli impegni assunti per l’attuale edificio. Massimo Cimatti e Giannantonio Mingozzi sottolineano l’importanza sia dei tempi mantenuti per il bando, sia della collocazione in fondo a via Pietro da Rimini con l’utilizzo di una parte del parco, ma nel contempo ricordano come “sia altrettanto importante non dimenticare che l’attuale edificio, e cioè la vecchia scuola elementare del paese, va riconvertito a servizi per la comunità locale, ad esempio per la terza età e per coloro non autosufficienti che avranno bisogno di aiuto e di sostegno”.

“Ci fa piacere – aggiungono Cimatti e Mingozzi della sezione A.Saffi – che dopo una lunga discussione a volte anche critica da parte di alcuni sulla necessità di un nuovo edificio, si sia raggiunto un buon livello di consenso grazie anche all’impegno dei repubblicani; per questo l’investimento con fondi del Comune e del Ministero è ampiamente giustificato e rappresenta per noi un passo avanti sulla disponibiltà di servizi per l’infanzia nel forese e nella nostra frazione”.