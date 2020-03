Faenza. Pd e centrosinistra alle prese col rebus candidato: Massimo Isola il più papabile

Non più in maggio ma addirittura in giugno. Pare slittare di un paio di settimane l’appuntamento dei faentini con l’elezione del nuovo Sindaco e con il rinnovo del Consiglio comunale. L’emergenza sanitaria nazionale dovuta al Covid-19 sta avendo il suo peso, ma è un’intera domenica di voto amministrativo in diverse Regioni e in tanti Comuni ad essere vicina alla calendarizzazione per il 7 giugno, anche se in ambienti romani si parla ancora del 17 maggio in modo da chiudere la partita il 31 dello stesso mese con gli eventuali ballottaggi ove previsti.

A questo clima d’incertezza si sono palesemente adeguate le principali forze politiche di Faenza che non hanno ancora dato l’indicazione definitiva per le rispettive personalità destinate a candidarsi alla carica di Sindaco. Partito Democratico e Lega stanno tenendo in attesa (molto paziente) gli alleati, dovendo procedere rispettivamente a chiarimenti che sono attesi da dicembre.

Manca il tracciato della strada da percorrere tra i Democratici faentini da cui filtrano nomi che non raccolgono il pieno consenso interno. Messo da parte l’autorevole Massimo Caroli riconfermato l’altro giorno alla presidenza dell’Azienda di Servizi alla Persona, al momento Massimo Isola (vicesindaco Pd in carica da 10 anni), Davide Agresti (portavoce dell’associazione “Faenza 40 20”) e Andrea Fabbri (presidente di “Faventia Sales”) appaiono i nomi su cui potrebbe ricadere la scelta del maggiore partito cittadino da proporre poi agli alleati che al momento non hanno ricevuto alcuna comunicazione in merito dal Pd, nemmeno per un’auspicata riunione.

Nelle ultime due settimane era tornato alla ribalta anche l’ingegner Alberto Morini, ex-presidente innovatore della Fondazione Cassa di Risparmio, un manager con buoni consensi nel mondo dello sport e dell’imprenditoria, ma che da sinistra aveva ricevuto dichiarazioni non proprio d’amore.

È opinione diffusa che Isola possa conciliare molte posizioni divergenti, a cominciare da quelle presenti nel suo stesso Pd, e non dispiacerebbe ai civici di centro (Insieme per Cambiare) e a chi presidia la Sinistra (L’Altra Faenza e Articolo Uno) come persona pacata e con capacità di mediare, gradito al mondo della cultura cittadina ma “debole” in altri settori di cui non si è mai direttamente occupato: da qui l’esigenza che trapela in tutto il centrosinistra manfredo che, “se Isola deve essere” allora deve essere affiancato da una giunta “forte”, con persone di alta competenza e di nuova estrazione, per segnare una discontinuità che è chiesta da più parti e che l’attuale vice di Giovanni Malpezzi non rappresenterebbe.

Agresti e Fabbri, per contro, sono personaggi nuovi per la maggior parte degli elettori, professionisti giovani e capaci, provengono dal mondo dell’associazionismo, in grado di portare voti ma che a distanza di cinque anni dalle precedenti elezioni dovrà dimostrarlo, in una città conservatrice al di là delle apparenze e forse non pronta a mettersi nelle mani di chi non ha alle spalle un partito “grosso”.

A fianco dei due, a vario titolo, ci sono “Faenza in Azione”, “Italia in Comune”, “Italia Viva” e “La tua Faenza”, oltre a “Faenza 40 20”. Quest’ultima è da mesi una sorta di “palestra di idee” per un centrosinistra manfredo che non vorrebbe spostarsi troppo a sinistra ma che da questa non può prescindere, pena la sconfitta. Va ricordato che “Azione” e “Italia Viva” sono figlie delle scissioni di Carlo Calenda e di Matteo Renzi dal Pd e che a Faenza i renziani hanno un peso importante, mentre “Italia in Comune” è produzione del sindaco parmense Pizzarotti nato nel MoVimento 5 Stelle. A mettere il simbolo sulla scheda elettorale sarà probabilmente “Faenza 40 20”, presentandosi come lista civica con funzione di “collettore” di queste diverse anime, ma non di “La tua Faenza” che si ripresenterà con il tradizionale simbolo della Fontana monumentale.

Di “La tua Faenza” va sottolineato il cambiamento di pelle, e di schieramento, avvenuto alla vigilia delle elezioni del 2015, quando pareva non avesse la forza di presentarsi da sola. Nata negli anni Novanta come civica del centro cattolico per portare all’elezione mai avvenuta a sindaco del compianto professor Umberto Montefiori in contrapposizione alle forze di sinistra, “La tua Faenza” ha presidiato spesso meglio di altri l’opposizione alle Giunte di Claudio Casadio e alla prima di Malpezzi, finché l’ingresso di esponenti della lista “Faenza che vuoi”, vicina all’associazionismo di sinistra presentatasi nel 2010 senza successo, ne ha cambiato i connotati portandola “dalla parte opposta”: il consigliere comunale Stefano Maretti e l’assessore Andrea Luccaroni erano infatti nella lista “Faenza che vuoi”.

Non a caso l’adesione dei civici di centro di “Insieme per Cambiare”, chiarita la loro incompatibilità con la Lega, alla coalizione del Pd nel 2015 avvenne con diversi brontolii verso Malpezzi per avere cercato e imbarcato una lista che si presentava, con uno sfumato equivoco storico, per pescare voti nel loro elettorato.

Con circa tre mesi di ritardo ormai maturati rispetto a quel “dovremo scegliere il candidato sindaco prima delle feste di Natale”, il Pd ora ha la necessità di trovare il candidato che vada bene a tutti, non potendo presentarne uno che non venga dalle proprie fila: Massimo Isola si è detto disponibile, e anche lui aspetta l’unitarietà in casa democratica. A meno che il Pd non riprenda in considerazione l’ex-segretario Savino Dalmonte, con precedenti in Consiglio comunale e un quinquennio da assessore all’urbanistica, persona che ha sempre intrattenuto buoni rapporti in coalizione e col mondo dell’associazionismo.