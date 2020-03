Pianipane. Risanato dal degrado Viale delle Rimembranze. Lista per Ravenna “soddisfatta”

“A seguito della denuncia di Lista per Ravenna – dichiarano dalla lista civica ravennate – l’amministrazione comunale si è attivata apponendo prima dei cartelli di pericolo per degrado da radici, poi procedendo all’abbattimento delle alberature non in sicurezza, bonificando dalle radici il manto stradale ed eliminando infine il dissesto dei marciapiedi. Viale della Rimembranza è ora idoneo alla percorrenza di tutte le utenze in condizioni di sicurezza”.

Lista per Ravenna dà atto del buon lavoro compiuto dall’amministrazione comunale, confidando che l’opera sia completata, negli spazi rimasti vuoti dagli abbattimenti di alcuni alberi, piantandone altri in grado di svilupparsi armonicamente nel contesto viario. Carnicella inviterà il Consiglio territoriale, nella sua prossima seduta, a farlo presente agli uffici competenti.

La lista civica, guidata dal capogruppo in consiglio comunale Alvaro Alncisi, ricorda che a fine novembre 2019 fu Nicola Carnicella, consigliere territoriale di Lista per Ravenna e vicepresidente del consiglio di Piangipane, a denunciare lo stato eclatante di degrado del viale della Rimembranza, provocato dalle radici degli alberi posti ai suoi lati. “Questo viale rappresenta una delle arterie principali della località, collegando la centralissima via Piangipane, che attraversa l’abitato, con via Maccalone, tangenziale nord del paese. “I ceppi radicali degli alberi, in particolare pini, avevano prodotto nella pavimentazione della strada una serie ininterrotta di dossi e spaccature, mettendo a rischio la sicurezza dell’utenza debole, quali i pedoni e i ciclisti, soprattutto minori e anziani. Persone con difficoltà di deambulazione, pur provviste di ausili, e alcuni ciclisti erano stati vittime di cadute rovinose – sottolineano da LpRa -. Oltre alla carreggiata deformata e ai marciapiedi spezzati, si riscontravano, nelle abitazioni private, recinzioni dei cortili “sollevate” da terra, muretti crepati o deformati e finanche cancelli bloccati”.