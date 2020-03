Lega: 4.389 donne nei centri antiviolenza nel 2019, problema sottovalutato, occorre fare di più

Nel 2019, ai 14 centri antiviolenza che fanno parte del Coordinamento dell’Emilia-Romagna hanno chiesto aiuto 4.389 donne. Fra queste, 4.035 donne hanno subito violenza (il 92%). Mettendo a confronto i dati del 2019 con quelli raccolti nel 2017 e nel 2018 si evidenzia un aumento costante delle donne accolte, di circa 5% l’anno. Rispetto al 2017, le donne nuove accolte che hanno subito violenza sono aumentate infatti di 302 unita’, pari all’11% (nel 2017 erano state 2.852).

“Si tratta di numeri allarmanti che ribadiscono come nel nostro territorio il problema della violenza sulle donne sia ancora sottovalutato, così come quello della sicurezza in generale. – dichiarano i consiglieri del gruppo regionale della Lega Emilia-Romagna – La sinistra deve rendersi conto che i problemi ci sono e devono essere risolti. Ed è per fronteggiare questo clima di insicurezza che andiamo da tempo proponendo l’istituzione di un Assessorato specifico alla Sicurezza e Legalità, che possa rapportarsi col coordinamento delle Forze dell’Ordine su tutto il territorio regionale. Un assessorato all’interno del quale dovrebbe trovare spazio il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, una figura di riferimento per chi ha subito furti o violenze personali, con un ufficio dedicato all’interno dell’ente e aperto ai tanti cittadini che hanno bisogno di sostegno e consulenza”.