Conficoni (PD Cervia): “Restiamo tutti uniti, massima solidarietà al sindaco e alla giunta”

Il segretario comunale del PD di Cervia, Mauro Conficoni, è intervenuto per esprimere la vicinanza del partito alla giunta comunale ed al sindaco Massimo Medri in questo difficilissimo momento causato dall’epidemia del Coronavirus.

“Il PD di Cervia, in questo difficile momento sul piano umano, professionale, economico, sociale della nostra città e del nostro Paese, esprime la vicinanza a tutte le categorie economiche coinvolte e a tutti i cittadini e agli ospiti della nostra bella città”. Esordisce così Conficoni, il quale ha invitato la cittadinanza a restare unita e ad agire per il bene della collettività:

“Ad oggi non siamo ancora stati toccati dal virus, ma non illudiamoci, non siamo in un’isola deserta. Quindi il PD esorta tutti i cittadini, le imprese, i turisti, a rispettare e fare rispettare le regole previste dalle varie ordinanze. Solo il rimanere uniti, tutti, nell’affrontare questo particolare momento, ci consentirà di debellare l’epidemia e salvare la cosa più importante, oltre alla salute: il nostro lavoro, la nostra stagione turistica, la nostra economia e la tenuta sociale”.

Conficoni ha chiosato l’intervento citando un’esternazione del celebre giornalista Massimo Gramellini in seguito alla tromba d’aria che, l’estate scorsa, sconvolse la riviera romagnola: “Quando un sistema funziona, diventa naturale considerarsene parte. Anche chi, in un luogo sporco e caotico, sarebbe portato a comportarsi da menefreghista, inserito in un contesto di entusiasta operosità scopre dentro di sé risorse insospettabili di altruismo. In fondo non sarebbe difficile risollevare l’Italia. Basterebbe chiamarla Cervia”.