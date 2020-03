Mercoledì 11 marzo si riunisce il consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna a porte chiuse

È convocato per mercoledì 11 marzo 2020 alle 20.30, presso il Salone Estense della Rocca di Lugo, il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. In via del tutto eccezionale, per ottemperare alle misure di emergenza connesse al contenimento del COVID-19, il Consiglio si svolgerà a porte chiuse. Sarà comunque garantita la registrazione audio della seduta, che sarà disponibile successivamente sul sito web dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (www.labassaromagna.it).



L’ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DEL PRESIDENTE DELL’UNIONE E DEI CONSIGLIERI DELL’UNIONE; (Rel. Presidente R. Brignani).

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER IL PERIODO 2020/2021 APPROVATO CONTESTUALMENTE AL DUP CON DELIBERA N. 70 DEL 18/12/2019; (Rel. Presidente Unione E. Proni).

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA BASSA ROMAGNA; (Rel. Sindaco di rif. D. Bassi).

APPROVAZIONE REGOLAMENTO GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE; (Rel. Sindaco di rif. P. Pula).

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI; (Rel. Presidente R. Brignani).

MOZIONI – ORDINI DEL GIORNO – INTERPELLANZE- INTERROGAZIONI

Mozione per il mantenimento del distaccamento di Polizia Stradale di Lugo – PRESENTATA DAL CAPOGRUPPO GRUPPO MISTO FABRIZIO LOLLI;

MOZIONE AD OGGETTO “RDC – Fase 2 – Attuazione dei progetti utili alla collettività – (PUC)” PRESENTATA DAL CAPOGRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE STEFANO GEMIGNANI;

INTERPELLANZA SULLA EDILIZIA SCOLASTICA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO NEL COMUNE DI LUGO – PRESENTATA DAL CAPOGRUPPO GRUPPO MISTO FABRIZIO LOLLI (RISPOSTA UNIONE prot. 56347 DEL 24/09/2019)