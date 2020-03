Coronavirus. Il sindaco di Russi Valentina Palli ai cittadini: “Niente panico ed evitare lassismo”

Tra i sindaci romagnoli più attivi sui social network (anche in tempi non sospetti), il sindaco di Russi Valentina Palli, in questo momento emergenziale causato dal diffondersi del Coronavirus a livello globale, invita la cittadinanza ad evitare il panico e la sottovalutazione dell’emergenza, due atteggiamenti agli antipodi che possono produrre tuttavia i medesimi effetti negativi: l’assembramento di persone in luoghi pubblici o all’aperto in primis.

Nel corso dell’intervista seguente, rilasciata nella mattinata dell’11 marzo 2020, il sindaco Palli ha fatto chiarezza sulle attuali normative in vigore (emanate dal Governo attraverso apposito Decreto) e relative conseguenze per contrastare il diffondersi del Covid-19, oltre a specificare come, il piccolo comune di Russi, ha saputo e potuto far fronte ad una situazione estremamente complessa e sostanzialmente inedita.

Nella serata dell’11 marzo 2020, il Premier Conte, facendo seguito alle dichiarazioni dell’OMS (la quale ha sancito che il Coronavirus è una pandemia, cioè è un’epidemia globale), ha annunciato un’ulteriore stretta con la chiusura di tutti i negozi, i bar, i ristoranti, le mense, le attività commerciali e gli esercizi pubblici non essenziali.

L’intervista



In qualità di sindaco di Russi ti sei trovata ad affrontare una situazione molto difficile e sostanzialmente inedita. Il contatto costante con i cittadini tramite i canali social è stato producente?

“Difficile dirlo, ma il mio auspicio era quello di far sì che l’informazione fosse trasmessa in modo quanto più capillare, veloce e uniforme possibile nel territorio. La comunicazione social è facilmente fruibile (basta spingere un pulsante da uno smartphone che la maggior parte dei cittadini ha con sé) e le persone anziane, che magari non utilizzano i social, possono comunque essere avvisate e informate da figli e nipoti. Chiaramente ci sono sempre ampi margini di miglioramento, ad ogni modo anche sul sito ufficiale del comune di Russi si trovano tutte le info necessarie”.

Come si sono comportati la giunta comunale e il sindaco di Russi nelle delicate fasi che hanno visto l’aumento del contagio?

“Prima di tutto partecipare a tutti i tavoli che sono aperti in maniera costante. Intendo quelli di prefettura in primis, tenersi in contatto con i territori limitrofi e con la Regione, partecipando nella rete decisionale seppur come ultima propagine, perché le decisioni vengono assunte dal Governo di concerto con le Regioni. In questo percorso decisionale si inseriscono le istanze che vengono dal territorio. Il tavolo di lavoro tra i sindaci e il prefetto ci consente infatti di avanzare richieste che poi sono portate a livello sovra territoriale, dunque alla Regione e poi al Governo. Dopodiché è necessario attivare la rete di tutela a livello locale. Sin dalle prime settimane abbiamo attivato tutto un percorso di partecipazione con la protezione civile, con l’arma dei Carabinieri, con la Polizia municipale e con tutti gli uffici strategici nella gestione di questa circostanza (ufficio servizio socio educativo, lavori pubblici), in modo da non farci trovare a nervo scoperto. Abbiamo attivato lo stadio più alto di tutela laddove dovessimo trovarci in una situazione molto critica”.

Le forze lavoro impiegate nella sanità sono state tra le più duramente colpite dall’emergenza Coronavirus. A livello locale quali sono le disposizioni dalla Regione Emilia Romagna e quali, invece, adotterà il comune di Russi in modo indipendente?

“Innanzitutto, sono molto grata all’AUSL per il complicatissimo lavoro in questo momento estremamente difficile. Ad ogni problematica emersa nella gestione a livello territoriale, AUSL non ha mai mancato di telefonare immediatamente il sindaco per aggiornarlo. Ad oggi, fortunatamente (incrocio le dita), non abbiamo casi di Coronavirus a Russi, ma ci sono sei persone che hanno ricevuto la misura della permanenza domiciliare perché sono entrate in contatto (seppur non proprio diretto, ma AUSL ora impiega il criterio più restrittivo) con persone affette da Coronavirus. Le sei persone sono asintomatiche e in questo momento non abbiamo un allarme attivo, ma l’amministrazione ha subito dovuto provvedere ad applicare le misure. Ci sono poi livelli di tutela e correttivi previsti per il corretto funzionamento della macchina pubblica. Mi riferisco a protocolli di operatività comunali, accessi agli uffici, nuove discipline, eccetera. Rispetto al fronte sanitario e alla cassa integrazione, la competenza non è dell’ente locale. Quest’ultimo ha competenza nei confronti dei suoi servizi: asilo nido comunale, la mensa, pre e post scuola e il trasporto scolastico. Per quanto riguarda la sanità, la cassa integrazione da fornire agli imprenditori e rispettivi dipendenti, si tratta di provvedimenti regionali o nazionali”.

La chiusura degli esercizi pubblici ha causato e causerà danni ingenti all’economia locale. State già vagliando misure emergenziali in tal senso?

“Ci siamo dati come linea quella di evitare che, ogni sindaco del territorio, prendesse provvedimenti svincolati l’uno dall’altro. Innanzitutto, siamo di fronte a un’emergenza e, in questi casi, il livello di controllo e decisionale devono essere chiari. Il Governo sta varando dei decreti ai quali risponde la Regione Emilia Romagna, la quale emette ordinanze valide per il territorio. Noi ci atteniamo a tali decreti e ordinanze e, laddove dovesse esserci una specificità territoriale, il prefetto ci ha dato sin da dubito grande disponibilità a compiere ragionamenti in tavolo di lavoro con prefettura, Ausl ed eventuali livelli sovraordinati politici. La linea che teniamo è quella di evitare che, ogni sindaco del territorio, possa emettere ordinanze che stridano l’una con l’altra. Rischierebbero di creare più confusione che ordine, creando malcontenti che vanno evitati”.

In merito agli ammortizzatori sociali per i possessori di partita Iva come si muoverà la Regione?

“Non abbiamo ancora indicazioni da parte della Regione, ma sappiamo che sono al lavoro con ragionamenti a 360° su tutto il livello di protezione degli ammortizzatori. Questi ragionamenti dovranno essere coordinati anche con quanto stabilirà il Governo a livello centrale”.

Realismo e buon senso sono armi imprescindibili in questo momento. Eppure, forse, sono due elementi che sono tanto mancati nell’epoca moderna…

“Sicuramente questa circostanza mette in luce virtù e difetti di ogni singolo cittadino. Da un lato non è opportuno farsi prendere da panico incontrollato, che ha portato allo svuotamento di farmacie e supermercati due settimane or sono come se stessimo entrando in guerra, con l’assembramento di tantissime persone. Dall’altro lato, l’eccesso di lassimo provoca un effetto simile, con il radunarsi di tante persone in luoghi aperti, come accaduto nella riviera romagnola. L’appello condiviso da tutti i sindaci, in queste ore, è quello di adottare buon senso applicando le prescrizioni e, nel dubbio, di applicare la prescrizione più cautelativa e più cautelante della salute individuale e pubblica. Non cercare l’escamotage per evadere dal rispetto della norma ma, anzi, cercare l’atteggiamento che sia più rigoroso del rispetto della norma. Nel dubbio, invito i cittadini a fare cose che portano a restare in casa. Nel caso sorgano dubbi sulla possibilità o meno di fare una cosa, invito i cittadini a chiedere informazioni agli organi di competenza e, qualora questa cosa non sia necessaria, non fatela. La norma attualmente prevede che gli spostamenti possano essere fatti per salute, per lavoro e per necessità. Applichiamo una definizione di necessità che sia la seguente: se non faccio una cosa, rischio un pericolo per la salute e per la tutela mia e degli altri. In alternativa tutto è necessità. In quest’ultima, se non applichiamo un criterio stringente, si crea un enorme chaos. La necessità è soggettiva: ciò che è necessario per te, può non esserlo per me. Applichiamo dunque criteri il più possibile tutelanti non solo verso noi stessi, ma anche verso gli altri”.

Diversi giovani sembrano non rendersi conto della gravità della situazione, rilasciando ai media dichiarazioni sconcertanti. Secondo te com’è possibile sensibilizzare i giovani?

“Ho una sorella di 26 e una di 18 anni, oltre ad annoverare consiglieri comunali in quella fascia d’età. Ognuno di loro ha diversi amici che conosco. Penso di avere abbastanza il polso della gioventù russiana e posso dire che sono ragazzi consapevoli e che si stanno attenendo alle regole. La gioventù scapestrata e incosciente che viene dipinta spesso ultimamente è un’interpretazione abbastanza irrealistica e che non condivido. Penso che i genitori, dal canto loro, debbano raccontare la realtà ai propri figli in questo stato di emergenza, facendogli comprendere che, non rispettando le indicazioni, non solo possono mettere in pericolo sé stesse, ma anche i propri cari e quelli delle altre persone. L’utilizzo delle tecnologie, in questa fase storica, consente in molti casi di portare avanti le proprie attività evitando il contatto fisico e su questo, i genitori, penso possano sensibilizzare molto i loro figli”.

Sono in molti a vedere in questa situazione d’emergenza un’occasione per prepararsi meglio in chiave futura a livello di Paese e per ripartire anche come società. Come la vedi in tal senso?

“Credo che ogni problema sia da un lato tale e dall’altro un’opportunità. Il sistema Paese può trarre delle lezioni utili in queste settimane. La prima che vedo è l’opportunità di andare verso un sistema in cui, lo smart working, sia sempre più favorito. Lavorare secondo altre modalità non significa lavorare meno o peggio ed è possibile garantire comunque servizi eccellenti. Trascorrere tempo diversamente con le proprie famiglie è possibile e, tutelare il made in Italy, sarà sempre più doveroso. Penso che questa esperienza possa insegnarci che esistono altri modi per tutelare l’Italia, i nostri dipendenti, le imprese e gli esercizi pubblici. Se sapremo imparare da questa lezione, lo vedremo spero tra qualche mese. Auspico una risposta affermativa e, quando questo difficilissimo periodo sarà finito, si presenterà inevitabilmente il problema legato allo strascico economico. A quel punto mi auguro che tutti i cittadini italiani tuteleranno il Paese, facendo le vacanza in Italia, acquistando made in Italy, rivolgendosi a nostri produttori, artigiani e servendosi di prodotti italiani”.

A cura di Alessandro Bucci

QUESTA LA NOTA DIFFUSA DAL SINDACO DI RAVENNA

CORONAVIRUS

– Aggiornamento alle 22.30 dell’11 marzo.

Il Presidente del Consiglio ha appena annunciato nuove misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del Coronavirus.

❌CHIUSURA di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie

❌CHIUSURA di negozi, bar, pub, ristoranti e esercizi artigianali assimilabili. Consentite solo le consegne a domicilio.

❌CHIUSURA di parrucchieri e centri estetici.

✅Le industrie e le fabbriche e la logistica potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive, assumendo protocolli di sicurezza adeguati a proteggere i propri lavoratori.

✅Garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali tra cui i trasporti, i servizi di pubblica utilità, i servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi. Nonché di tutte quelle attività accessorie rispetto al corretto funzionamento dei settori rimasti in attività.

✅Garantite le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività.

Appena sarà disponibile il testo del DPCM prepareremo una sintesi esaustiva.