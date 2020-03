Davide Ranalli, Sindaco di Lugo: basta attacchi irresponsabili, questo è il tempo dell’unità

Davide Ranalli Sindaco di Lugo affida a un video pubblicato sul suo profilo Facebook uno sfogo che è anche un chiarimento su un tema che impazza sui social, che fa parlare l’opinione pubblica di Lugo e della Bassa Romagna e che riguarda il futuro dell’Ospedale Umberto I di Lugo, individuato dalla Regione Emilia-Romagna come Covid hospital insieme a Riccione per affiancare in Romagna gli hub di Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena. Ranalli non fa nomi ma se la prende, in particolare, con quanti sui social gettano discredito sulle scelte operate dagli amministratori locali, procurano allarme fra la gente, creano polemiche e divisioni proprio nel momento in cui ci vorrebbe il massimo di unità.

“In queste ore noi amministratori insieme alla Prefettura, alle Forze dell’Ordine, all’AUSL Romagna stiamo lavorando giorno e notte per cercare di contenere gli effetti devastanti che il Coronavirus sta avendo nella nostra Regione e nel nostro Paese. – dice Ranalli – Lo stiamo facendo cercando anche di contenere non senza difficoltà alcuni comportamenti delle persone che sono antitetici rispetto alle disposizioni che stiamo predisponendo e cercando di applicare. In questo clima, già di per sé molto difficile e complicato, ci dobbiamo anche occupare di smontare quelle che sono accuse o farneticazioni che in queste ore circolano sui social a proposito del nostro Ospedale. Qualche giorno fa io come Sindaco di Lugo e Luca Piovaccari Sindaco referente dell’Unione per le politiche sanitarie abbiamo già diramato una nota nella quale abbiamo affermato con orgoglio che il nostro territorio e il nostro Ospedale sono a disposizione per cercare di limitare gli effetti del Coronavirus e per cercare di gestire i pazienti ammalati. Lo abbiamo fatto perché noi siamo interpreti e portatori di valori e di una storia del nostro territorio e della nostra gente, una comunità che nel momento più difficile non si tira indietro”

“Abbiamo chiesto all’Ausl Romagna due cose. – continua Ranalli – La prima: che nel percorso di trasformazione dell’Ospedale Umberto I in un presidio della lotta al virus venissero informati tutti i dipendenti e tutto il personale medico e infermieristico. La seconda: che questo percorso lo si facesse insieme agli amministratori locali. Quindi insieme all’Azienda Sanitaria stiamo acquisendo e ci apprestiamo a fornire tutte le informazioni relative a questo progetto di riorganizzazione del nostro Presidio Ospedaliero. C’è poi una terza condizione da noi posta: cioè, che superata questa fase di emergenza, l’Ospedale di Lugo torni a svolgere la funzione e l’attività che fino a oggi ha svolto. Questo è l’impegno che ci siamo assunti e che stiamo portando avanti da giorni. Secondo principi di solidarietà e di responsabilità.”

“Responsabilità che purtroppo oggi non riscontriamo in coloro i quali hanno deciso scientemente di accendere una miccia contro questa scelta, gettando fango sul nostro Ospedale o sospetti su chi ha la responsabilità di amministrarlo. – attacca Ranalli – Così non si fa altro che giocare una partita inutile e irresponsabile. Questa fase è delicata e complessa e avrebbe bisogno dell’unità di tutti quanti. Questa unità e questa voglia di lavorare insieme purtroppo in molti non c’è. Anzi. Qui ci sono due visioni diverse di fronte all’emergenza: c’è quella dei responsabili nella quale ci collochiamo noi amministratori e tanti cittadini che ci stanno aiutando. E c’è quella degli irresponsabili che stanno procurando solo allarme e divisioni. A loro dico di prestare molta attenzione a ciò che fanno” conclude il Sindaco di Lugo, con un monito.