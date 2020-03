Per la Buona Politica Lugo: dopo l’emergenza l’Ospedale torni “alla sua pregressa operatività”

“Prendiamo atto della decisione della Regione Emilia-Romagna di individuare gli Ospedali di Lugo e Riccione come sedi per i pazienti Covid-19, al fine di riorganizzare tutte le strutture pubbliche e private accreditate della nostra regione per fronteggiare l’emergenza. Questo comporterà una radicale modifica dell’assetto dell’Ospedale di Lugo dove circa 230 posti letto, a regime, verranno destinati ai malati di Coronavirus, con il conseguente spostamento di gran parte delle specialità negli Ospedali di Ravenna e Faenza.” Così in una nota dell’Associazione Per la Buona Politica di Lugo.

Per la Buona Politica esprime “profonda gratitudine alle operatrici e operatori del Presidio Ospedaliero di Lugo e alla sanità, a tutti i livelli: con il loro apporto offrono un inestimabile contributo per garantire assistenza a ogni paziente. Esprimiamo inoltre stima e riconoscenza ai cittadini e alle imprese che hanno già deciso di devolvere somme per attrezzature e dispositivi a favore della rete ospedaliera.”

Per la Buona Politica “nel momento in cui il nostro territorio mette a disposizione il proprio Ospedale con un gesto di grande responsabilità chiede a Regione, Ausl Romagna e Sindaci dell’Unione della Bassa Romagna precisi impegni affinché, al termine di questa fase di emergenza, le funzioni specialistiche medico-chirurgiche, temporaneamente trasferite presso gli ospedali di Faenza e Ravenna, vengano puntualmente ricollocate e rese operative nella loro sede originaria, al fine di garantire all’Umberto I di Lugo la sua pregressa operatività all’insegna della continuità.”