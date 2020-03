Coronavirus. Prima giunta telematica per l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Nella mattina di giovedì 19 marzo 2020 si è tenuta la prima riunione di Giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna interamente online, grazie al collegamento dei sindaci in modalità telematica di videoconferenza.

“Come spesso avviene le situazioni di crisi contribuiscono a velocizzare processi già avviati come abbiamo fatto in questo caso con la messa a regime di tecnologie e modalità operative già previste nella nostra Agenda Digitale locale – sottolinea il sindaco referente per l’innovazione tecnologica Nicola Pasi -. Come amministratori abbiamo il dovere di prenderci cura delle nostre comunità in questo momento così difficile e per farlo anche noi abbiamo dovuto modificare le nostre abitudini di confronto e di dialogo. Tramite il sistema di videoconferenza abbiamo potuto mantenere operativa la Giunta dell’Unione, insieme, seppur distanti, come una squadra coesa”.