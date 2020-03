Riolo Terme. De Carli (PDF): bene Sindaco e Giunta. Ora serve un consiglio comunale per condividere le scelte

“Come Popolo della Famiglia esprimiamo grande stima e ringraziamento per l’immensa mole di lavoro profusa in queste settimane di emergenza #coronavirus dal Sindaco di Riolo Terme Nicolardi e da tutta la giunta. Come opposizione abbiamo seguito da vicino tutti i passaggi più delicati offrendo disponibilità e proposte costruttive al fine di governare questa drammatica crisi e mettere le basi per ripartire al più preso una volta superata la fase più critica” dichiara Mirko De Carli, consigliere comunale del gruppo “Popolo della Famiglia” al Comune di Riolo Terme .

“Ora credo sia necessario un momento di confronto istituzionale in consiglio comunale dove portare tutto il prezioso lavoro di ordinanze prodotto dalla giunta e ragionare insieme, maggioranza e opposizione, sui prossimi passi da compiere” prosegue. “Serve farlo quanto prima e serve farlo con apposita “diretta social” per offrire la massima fruibilità dell’assemblea comunale ai cittadini. La democrazia va incarnata ed è in momenti come questi che occorre darle il valore che le spetta rendendo vive le istituzioni. Credo che Nicolardi accoglierà favorevolmente questa proposta che vuole rafforzare la sua azione con deliberazioni prese, mi auguro, con la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali presenti”conclude De Carli.