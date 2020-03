Lega: le case di riposo sono a rischio virus, la Regione rediga un protocollo di intervento ad hoc

“Alla luce dell’allarme lanciato anche dal sindacato Spi-Cgil “le case di riposo sono delle vere e proprie bombe ad orologeria pronte ad esplodere, quando il virus entra in questi luoghi fa inevitabilmente una strage, come purtroppo sta già avvenendo in diverse parti d’Italia” quali iniziative ha assunto la Giunta regionale a tutela degli anziani e dei disabili ospitati presso le strutture residenziali della nostra Regione? In particolare, quali modalità sono state adottate per isolare e distanziare il più possibile le persone anche all’interno delle strutture? È stata disposta la realizzazione di tamponi per tutti gli utenti e operatori delle strutture residenziali, onde individuare i contagiati, gli asintomatici ed i negativi?” È quanto chiede il gruppo regionale della Lega E-R in un’interrogazione nella quale gli esponenti del Carroccio sollecitano la Giunta “a stilare un piano di intervento mirato per anziani e disabili contenente misure e protocolli ad hoc”.

Le strutture per anziani “andrebbero equiparate, ai fini dell’emergenza Covid-19, alle strutture sanitarie e andrebbero gestite con pari attenzione e modalità, fornendo loro, nell’immediato, tutto l’aiuto di cui necessitano, in particolar modo sul fronte della fornitura di dispositivi di sicurezza individuale e del personale specializzato necessario”. L’attenzione dei consiglieri leghisti si rivolge anche alle criticità che devono affrontare in questo periodo di emergenza i disabili.

“Come intende intervenire la Giunta per assicurare, con urgenza, ai genitori, specie anziani, supporti domiciliari per gestire i figli con contagio da Coronavirus o che non siano gestibili in famiglia? Quali iniziative intenda infine assumere a tutela della salute degli operatori che stanno dimostrando sul campo il loro valore e senza i quali le persone con disabilità, specie se rare e complesse, rischiano di restare prive anche del minimo supporto vitale?” Da ultimo il gruppo del Carroccio chiede al governo della Regione se intenda “disporre la costituzione di un ufficio o comitato presso l’autorità commissariale, la protezione civile o le Direzioni aziendali” che provveda “a coordinare le necessità di dispositivi di protezione individuale, nonché di personale specializzato destinato alle strutture residenziali per anziani e disabili” scrivono i consiglieri della Lega.

Emergenza coronavirus. Lega: colpo al turismo, sospendere tasse e blocco pagamenti operatori

La Regione deve prendere posizione e farsi carico, col governo, dei problemi che stanno affrontando gli operatori del turismo stagionale a causa dell’emergenza coronavirus. Lo chiedono Matteo Montevecchi, Daniele Marchetti, Andrea Liverani, Matteo Rancan e Massimiliano Pompignoli della Lega, che, con un’interrogazione, sollecitano la costituzione di un fondo straordinario a sostegno del finanziamento dell’intero canone di locazione per almeno tre mesi a favore di hotel, stabilimenti balneari, pubblici esercizi, negozi, locali e tour operator colpiti dall’emergenza. Ma anche l’azzeramento di Imu, Tari e Cosap per almeno tre mesi, da imputare a carico dello Stato, il blocco del pagamento delle rate relative alle cartelle esattoriali di Agenzia Entrate Riscossione, almeno fino a dicembre, e la sospensione degli Isa, gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Sospensioni da aggiornare, secondo i consiglieri del Carroccio, a fine maggio in relazione alla situazione del momento.

“Il turismo, importante fonte di reddito per le attività della Riviera, che occupa un numero elevato di lavoratori, ha subito un grosso danno”, si legge nell’interrogazione della Lega. “In particolare, il settore ricettivo ha registrato un duro colpo, soprattutto a causa delle conseguenti rinunce e disdette dei turisti nell’immediato per il periodo pasquale e per la prossima stagione estiva.” E l’attenzione dei consiglieri del Carroccio è rivolta soprattutto ai lavoratori stagionali: “Non va sottovalutata la situazione in cui si trovano gli operatori del comparto turistico, che sono lavoratori autonomi, piccoli o medi imprenditori, che non hanno lo stipendio fisso, ma realizzano incassi grazie alle proprie attività. Incassi che, considerata la situazione, vengono a mancare per diversi mesi. Risulta difficile per costoro affrontare il pagamento di imposte, tasse e contributi, dal momento in cui si trovano senza liquidità. Limitarsi a posticipare il versamento per pochi mesi o concedere la rateizzazione delle imposte, quindi, non è sufficiente né risolutivo.”