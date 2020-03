Lucia Borgonzoni (Lega) lascia oggi il Consiglio regionale e opta per il Senato

Come molti avevano previsto, dopo la sconfitta alle elezioni regionali del 26 gennaio scorso, la candidata alla Presidenza della Regione della Lega Lucia Borgonzoni ha deciso di lasciare il Consiglio regionale. Non guiderà quindi l’opposizione. Esce Borgonzoni ed entra Marco Mastacchi. L’assemblea legislativa regionale ‘telematica’ di oggi 27 marzo sancirà le dimissioni della Borgonzoni (che ha optato per il ruolo di Senatrice) e la successione nel centrodestra.