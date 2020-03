Morrone (Lega) attacca il Governo: troppo poco per i Comuni e i cittadini

“Ennesimo scivolone del premier Conte e del suo fido ministro Gualtieri che con il solito annuncio serale ad effetto mediatico prendono in giro sindaci e italiani, sostenendo che i Comuni riceveranno risorse per aiutare le famiglie ad affrontare i problemi emergenti. Ma non è così. I 4,3 miliardi disposti sul fondo di solidarietà dei Comuni non sono risorse aggiuntive, ma un semplice anticipo di quanto già previste a favore dei Comuni per garantire servizi di cui il cittadino fruisce normalmente, quindi non un euro si potrà utilizzare per sostenere nuovi bisogni dettati dall’emergenza. – afferma il deputato della Lega Jacopo Morrone – Neppure l’aggiunta di 400 milioni potrà dare sollievo alle famiglie. Una cifra irrisoria se la pensiamo destinata a 8.000 Comuni italiani con il vincolo di indirizzarlo a persone in stato di povertà per fare la spesa. Si tratta dell’ennesimo giochino allo scaricabarile del Governo sulle amministrazioni locali che sono in prima linea di fronte ai cittadini impauriti e preoccupati, ancora una volta beffati dalla politica degli annunci del premier”.