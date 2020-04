Italia Viva Ravenna: ora la parola d’ordine è liquidità

“Sostenere le Imprese, i lavoratori autonomi, le P.Iva, dipendenti e famiglie”: è quanto hanno dichiarato Roberto Fagnani e Maria Chiara Duranti Coordinatori Provinciali di Italia Viva Ravenna. “In questa fase dell’emergenza sanitaria a causa del coronavirus dopo gli interventi nel settore sanitario e finalmente gli screening di massa per gli operatori sanitari, necessari anche quelli per le forze dell’ordine – come sostiene il sindacato dei carabinieri – riteniamo in questo momento che la priorità numero uno per l’economia sia mettere a disposizione di imprese, famiglie e lavoratori liquidità. Chiediamo con forza che il Governo metta al centro di ogni misura questa necessità, usando il prestito bancario garantito dallo Stato per dare ossigeno a imprese, p. iva, autonomi, dipendenti, famiglie.”

Continuano Fagnani e Duranti: “Condividiamo l’orientamento del Ministro Gualtieri di accogliere la proposta di Italia Viva di garantire prestiti ponte a tasso zero pari al 20% del fatturato del 2019 da rimborsare nel tempo, minimo 10-15 anni, con l’intervento statale ad assicurare le necessarie garanzie con procedure semplici e accessibili per tutti i beneficiari, superando l’eccesso di burocrazia e i vuoti informatici, come i malfunzionamenti che si sono verificati negli ultimi giorni con il portale Inps.”