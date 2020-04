Ravenna. Riunione in comune, il Sindaco fa il punto della situazione nella videoconferenza dei capigruppo

“Oggi si è svolta la seconda riunione con i capigruppo consigliari di maggioranza e di opposizione, che ringrazio nuovamente per lo spirito di collaborazione che stanno dimostrando in questo difficile momento. Nella videoconferenza di oggi abbiamo condiviso alcuni obbiettivi fondamentali, come quello di evitare di far pagare a cittadini e aziende i servizi non goduti, ad esempio, la Tari alle imprese chiuse, o i costi per i servizi educativi o sociali ai cittadini. – si legge in una nota del Sindaco de Pascale – Ho anche proposto di tenere monitorato l’insieme delle problematiche economiche del nostro territorio, prorogando a dopo l’estate tutte le scadenze e concentrando un eventuale intervento su quei soggetti che dovessero rimanere più penalizzati dalle manovre del Governo. Ci siamo anche confrontati su alcuni impegni comuni verso la cittadinanza, in particolare si è discusso delle tante iniziative di solidarietà in corso e della volontà condivisa di continuare a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di non abbassare la guardia sulle misure di prevenzione. Naturalmente ho aggiornato i capigruppo relativamente ai casi di Coronavirus in provincia di Ravenna, al lavoro svolto negli ospedali, alla condizione delle strutture sanitarie del territorio e alla distribuzione dei buoni pasto per la solidarietà alimentare” conclude il Sindaco Michele de Pascale.