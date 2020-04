Sindaco de Pascale: “No a passeggiate, jogging o attività motorie fuori abitazione”

Il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, si è rivolto nuovamente ai cittadini affinché non violino le norme stabilite dalla Regione Emilia Romagna per contrastare la diffusione del Coronavirus. “E’ indispensabile che ciascuna persona svolga la propria parte: in primo luogo, stare a casa”. Questo il monito del sindaco, il quale ha ricordato che, la proroga fino al 13 aprile 2020 delle misure di contenimento riguarda certamente anche gli spostamenti. Proprio ieri, 4 aprile 2020, la Regione Emilia Romagna ha emesso un’ordinanza che prolunga fino al 13 aprile 2020 le misure restrittive adottate fino ad ora nella nostra regione.

De Pascale, tramite post su social network, ha ricordato i divieti tutt’ora in vigore:

chiusi parchi e giardini pubblici.

NO all’uso della bicicletta e agli spostamenti a piedi se non per le sole motivazioni ammesse:

lavoro, salute o altre esigenze di primaria necessità (come gli acquisti di generi alimentari).

Il sindaco di Ravenna ricorda invece che, nel caso in cui lo spostamento a piedi sia dovuto a ragioni di salute o per le esigenze fisiologiche dell’animale di compagnia, resta confermato l’obbligo a restare in prossimità della propria abitazione.

Tamponi drive through

De Pascale ha postato sulla pagina Facebook una fotografia dell’auto di un cittadino recatosi al Cmp di Ravenna per fare il tampone tramite drive through. Ad oggi ne sono stati fatti in questo modo già 81.

Che cos’è un tampone tramite drive through?

“I malati di covid-19 dopo essere guariti clinicamente per uscire dalla quarantena devono risultare negativi a due tamponi consecutivi” dichiara De Pascale, aggiungendo: “In questo caso, essendo persone che stanno bene, non vanno gli infermieri casa per casa a fare i tamponi, ma sono gli ex-malati, che con la propria auto, rigorosamente da soli, si recano al CMP ed eseguono il tampone dall’auto”.