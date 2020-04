Come distribuire le mascherine della Regione? I consigli di Alvaro Ancisi (LpRa) al sindaco di Ravenna

Alvaro Ancisi, leader di Lista per Ravenna, sulla notizia che la Regione Emilia Romagna metterà a disposizione dei cittadini emiliano-romagnoli 3 milioni di mascherine a partire da domani, mercoledì 8 aprile, interviene per suggerire all’amministrazione comunale come distribuirle.

“Se le mascherine verranno assegnate ai Comuni in proporzione alla quantità degli abitanti – dice Ancisi -, è certo che Ravenna ne avrà un numero non sufficiente a distribuirne una per residente (157.663) e neanche una per famiglia (74.217)”. E prosegue: “Volendo comunque collaborare serenamente col sindaco, pur dai banchi dell’opposizione, mi sento di esprimergli alcune elementari indicazioni di massima”.

Questi i suoi suggerimenti: “Per i professionisti e gli operatori dei servizi sanitari e socio-assistenziali potranno ovviamente essere il Dipartimento di Ravenna dell’AUSL e il Servizio sociale del Comune stesso a raccogliere le richieste di mascherine, a valutarle e a quantificarne i bisogni, eventualmente provvedendo allo smistamento”.

“Non affiderei la distribuzione a esercizi commerciali di alcun genere – continua -, neanche a quelli indicati dalla Regione, perché potrebbe incentivare l’uscita di casa “per motivi di salute”, con la formazione di file o di gruppi di cittadini in attesa non facilmente distanziabili. Quante mascherine distribuire a ciascun esercizio sarebbe difficile da valutare (a chi troppe, a chi poche). Non potrebbe impedirsi che ad ogni persona ne venga data più di una, anche recandosi in più posti di distribuzione. Eviterei, durante l’emergenza coronavirus, consegne porta a porta che non siano affidate a Poste Italiane coi “postini” che fanno ordinariamente questo lavoro, adeguatamente protetti dal rischio di contagio. Significherebbe mettere più gente per strada, con altri maggiori problemi”.

“Affiderei dunque a Poste Italiane la consegna a domicilio di una mascherina per ciascuno dei 40.639 anziani con più di 65 anni, ritenuti più bisognosi di protezione dai contatti sociali e ai quali si fanno maggiori invocazioni e suppliche di non uscire di casa – precisa -. Il loro elenco e i loro indirizzi sono immediatamente disponibili per l’Amministrazione, potendo essere stampati meccanicamente su busta in poche ore. Mi preoccuperei anche degli operatori degli esercizi commerciali e artigianali esposti ai contatti fisici coi loro clienti. Le loro associazioni potrebbero rilevarne le carenze di mascherine e segnalarle all’Amministrazione, eventualmente provvedendo alla consegna”.

“Infine – conclude -, farei capo agli uffici delle 10 aree territoriali del Comune di Ravenna, in collaborazione coi presidenti dei rispettivi Consigli, per raccogliere le richieste dei loro cittadini impossibilitati a dotarsi in proprio di mascherine, organizzandone il recapito tramite le associazioni di volontariato o singoli volontari. Sono solo idee, senza pretesa che, riflettendoci più a fondo e con i necessari apporti tecnici, non esistano soluzioni migliori. Da prendere dunque per quello che sono: semplici spunti di collaborazione”.