È Sinistra Unita: per i ponti di primavera a Cervia servono più controlli

È Sinistra Unita di Cervia chiede misure particolarmente rigorose di controllo per i prossimi ponti di primavera a Cervia. “La nostra essendo una località turistica marittima di forte attrazione, soprattutto per quelle persone che risiedono a distanze non grandi da noi, ed essendolo in particolar modo nei weekend e nei festivi di primavera oltre che durante l’estate, corriamo un pericolo, facilmente prevedibile, che è assolutamente necessario prevenire. Abbiamo già notato come, nonostante i divieti e gli appelli a non lasciare il proprio comune se non per motivi di stretta necessità, e nonostante le pesanti conseguenze penali e pecuniarie che l’infrangerli comporta, negli ultimi weekend di bel tempo le sanzioni e le denunce di persone che si spostavano per turismo siano state numerose in modo allarmante: più di 20.000 solo nello scorso fine settimana. Non siamo tanto ingenui da pensare che questo fenomeno interessi altre località turistiche e la nostra no, soprattutto perché Cervia e le sue frazioni costiere sono sempre state particolarmente gettonate come mete per le gite di un giorno e le brevi vacanze primaverili. Sappiamo inoltre con certezza di casi di persone che hanno contattato strutture turistiche per prenotare alloggi durante il periodo del lockdown. Tutto ciò, oltre a essere contrario alle disposizioni di legge, costituisce un grande pericolo per la nostra località, il pericolo cioè che individui provenienti da fuori possano contribuire ad accendere focolai di contagio del Coronavirus che, fortunatamente, al momento sono abbastanza limitati nel nostro comune, e quindi determinare una situazione sanitaria più pesante da gestire e soprattutto nuove vittime.”

“Per questo motivo, auspichiamo e chiediamo che le misure prese e implementate dal Sindaco, dalle autorità comunali e nazionali coinvolte, come le FFOO, per far fronte a questo pericolo siano ingenti, puntuali e capillari, che i controlli non siano limitati esclusivamente alle vie di accesso al comune di Cervia ma siano estesi anche all’interno del comune, soprattutto in quelle zone, come la spiaggia, la pineta, il portocanale e i centri delle varie frazioni, che hanno più probabilità di essere frequentati da turisti e gitanti. Non sarebbero inutili, riteniamo, anche controlli all’interno di strutture ricettive e altri alloggi per vacanza, nel limite della fattibilità di tali verifiche. Auspichiamo e chiediamo inoltre che tali controlli siano particolarmente scrupolosi, severi e deterrenti verso comportamenti che potrebbero costringerci a ritardare l’apertura della stagione balneare turistica ulteriormente e soprattutto metterebbero a rischio la salute e la vita della popolazione cervese. Riteniamo che tali controlli debbano essere particolarmente attivi nei ponti e weekend festivi di primavera che comprendono Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio e, più di ogni altro, il 2 giugno, sempre che le restrizioni non vengano revocate prima di queste quattro date” conclude È Sinistra Unita Cervia.