Ancisi (LpRa): tre sedi sparpagliate per Accademia e Verdi sono troppe, ne serve una unica

“Il percorso di statizzazione dell’Accademia di Belle Arti e dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Giuseppe Verdi di Ravenna è ancora in itinere. Ciò non ha impedito al Comune di Ravenna di bandire, in piena emergenza coronavirus, uno strano bando di gara, con scadenza 29 aprile. Lo scopo è di acquisire in affitto per 12 anni, prorogabili per un massimo di 6, un immobile di almeno 1.500 metri quadrati da adibire a sede dell’Accademia di Belle Arti e dell’ISSM Verdi”. Così Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna che interroga il Sindaco.

Per Ancisi il bando “è strano perché non ricerca – come scritto e come tutti hanno letto – una nuova sede unica dei due istituti al posto di quelle “vecchie”, situate la prima in via delle Industrie (notoriamente “fuori posto” e scomoda) e la seconda (anch’essa disagevole) in via di Roma. Intende invece acquisire una “sede di rappresentanza”, dove collocare una sola direzione amministrativa per entrambi gli insegnamenti comuni (inglese, informatica, ad esempio) e i servizi per il diritto allo studio, la promozione e l’orientamento. Strano anche perché si pretende un edificio “all’interno del Centro Storico del Capoluogo”, che possieda “agevoli collegamenti con le principali vie di comunicazione e adeguata presenza di collegamenti con i mezzi pubblici”, nonché “agevole fruibilità di aree parcheggio”: una specie di araba fenice per chi conosce la città storica… L’immobile deve poi essere disponibile immediatamente, con una articolazione in nove spazi per altrettante diverse destinazioni e superficie, oltre ad essere fornito di una lunga serie di attestati di regolarità, conformità e idoneità.”

“A nostro parere non è però logico mantenere per almeno 12 anni tre sedi, malamente dislocate tra loro, per due istituzioni destinate (come la giunta comunale ha deciso, con il consenso di massima anche dell’opposizione) ad essere federate in un unico ambizioso Politecnico delle Arti. – continua Ancisi – Meglio assicurarsi una sede che, anche se provvisoriamente limitata alle sole funzioni comuni, abbia nel tempo le potenzialità per essere opportunamente ampliata, fino a diventare l’unica sede di un vero Politecnico di prestigio. Varrebbe la pena, col tempo ancora a disposizione, di ritirare il bando emesso, per pubblicarne un altro, atto a perseguire questo obiettivo strategico, evitando futuri dispendi di risorse. L’orizzonte dovrebbe inevitabilmente allargarsi oltre il centro storico, verso quel quartiere che, destinato ad esserne la celebrata prosecuzione, possiede svariate edificazioni da rigenerare, dotate di ampi spazi liberi. Parliamo della Darsena di città e dei suoi immobili di archeologia industriale: ex magazzini portuali, ex industrie ed ex silos granari abbandonati al degrado, palla al piede del grande progetto della Nuova Darsena, che il Comune ha vincolato proprio ad usi formativi/culturali.”