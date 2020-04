Ancisi (LpRa): finalmente un mezzo di trasporto degno per le salme dei nostri defunti

È appena entrato in funzione un mezzo ecologico per il trasporto delle salme dal plesso ospedaliero alla camera mortuaria. Vi ha provveduto Azimut spa, in nome e per conto dell’AUSL Romagna e del Comune di Ravenna, acquistando allo scopo un autocarro Volkswagen Caddy e allestendone opportunamente l’interno con una barella autocaricante di recente tecnologia. La sosta del mezzo presso i punti di ritiro e il percorso dall’ospedale alla camera mortuaria e ritorno sono stati concordati con la direzione ospedaliera. La notizia è diffusa da Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna che così commenta: “Si conclude così, positivamente, nel momento più atroce per tutti, la battaglia, durata quasi tre anni, strenuamente condotta da Lista per Ravenna contro il sistema, veramente indecente, con cui da lungo tempo le persone defunte nell’ospedale pubblico di Ravenna venivano condotte all’ultimo saluto dei loro cari e della città.”