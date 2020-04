Panizza (Gruppo Misto): “Quale soluzione per rientro al lavoro di genitori con bambini e scuole chiuse?”

Emanuele Panizza, Capogruppo Gruppo Misto, in un Question Time affronta la questione del rientro al lavoro di genitori con bambini e scuole chiuse: “A breve talune attività potranno riprendere a lavorare. Se come probabile i nidi e le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse, per molte mamme e padri single oltre che a famiglie con entrambi i genitori che lavorano, rappresenterà un problema difficilmente risolvibile. Ho ricevuto diverse segnalazioni di genitori che non hanno la soluzione in famiglia, sfruttando zii, nonni e parenti vari e non possono permettersi di pagare una babysitter che faccia servizio a domicilio. Qual è la soluzione che l’Amministrazione ravennate ha trovato per questa urgente e seria problematica?”