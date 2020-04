Ancisi (LpRa): quell’ordinanza del Sindaco è scaduta, si chiarisca cosa si può o non si può fare

Davanti alle pinete e spiagge del territorio comunale di Ravenna risultano ancora affissi cartelli del Comune di Ravenna che impongono il divieto di accesso al pubblico a seguito dell’ “ordinanza del sindaco 344/20 del 13/03/2920”, emessa per fronteggiare il Covid-19. Il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 ne ha però disposto la decadenza dal 5 aprile, avendo anche sospeso, perdurando l’emergenza sanitaria, il potere di ordinanza dei sindaci. Così scrive Alvaro Ancisi (LpRa) in una nota. “Per non ingenerare incomprensioni o contenziosi coi cittadini che conoscono la legge, il cartello dovrebbe dunque essere rimosso e sostituito con altra segnaletica che indichi quale eventuale diversa disposizione legittimi il mantenimento del divieto” continua Ancisi.

“Non sta a me giudicare se quanto sopra sia giusto o no, che spetta alle Autorità sanitarie, qual è il sindaco nel territorio del suo Comune. Devo però far presente che, se non ci sono altre norme a disporre diversamente, chi abita vicino ad una spiaggia o ad una pineta è legittimato a compiervi attività motoria, alla sola condizione che rispetti le stesse limitazioni sugli spostamenti che in Italia valgono per chiunque in qualunque luogo esterno alla sua abitazione, compresi gli ambienti chiusi, molto più a rischio di quelli all’aria aperta. Chiedo pertanto al sindaco quale norma o quali norme, che da profano mi sfuggano, possano imporre il divieto di accesso alle spiagge o alle pinete a chi vi abita vicino – scrive Ancisi – purché rispetti le norme anti Covid-19 dettate dal decreto governativo del 10 aprile. E se non ce n’è, quali decisioni intende assumere perché ai cittadini sia chiaro, quanto meno, quello che possono o non possono fare.”