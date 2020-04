Ravenna, domani 16 aprile in videoconferenza il Consiglio comunale: l’ordine del giorno dei lavori

Domani, giovedì 16 aprile, alle 15 si riunisce il consiglio comunale in modalità telematica di videoconferenza. Non sarà possibile effettuare la diretta on line, ma si potrà vedere la registrazione dalla mattina di venerdì 17 al seguente link http://www.comune.ra.it/Comune/Consiglio-Comunale/Il-Consiglio-Comunale/Sedute-consiliari/Archivio-video-riprese.

In apertura saranno trattati i seguenti question time: “Soluzione per rientro al lavoro di genitori con bambini e scuole chiuse” presentato da Emanuele Panizza (Gruppo misto); “Pulitori-sanificatori dei nostri treni regionali senza mascherine e guanti monouso (Sanificatori non sanificati)” e “Quali norme vietino l’accesso a spiagge e pinete, decaduta l’ordinanza del sindaco” presentati da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).

Successivamente l’assessore Roberto Fagnani presenterà le seguenti proposte di ratifica: Ratifica – ai sensi degli artt. 42 comma 4 e 175 comma 4 del d.lgs. 267/2000 – delibera di giunta comunale pv 105 del 25/02/2020 avente ad oggetto “approvazione progetto preliminare/definitivo/esecutivo per lavori di ripristino e ricalibratura delle scogliere emerse danneggiate cup c66b20000060002 variazione al bilancio di previsione 2020/2022 e al piano investimenti 2020/2022 anno 2020”; Ratifica – ai sensi degli artt.42 comma 4 e 175 comma 4 del d.lgs.267/2000 – deliberazione di giunta comunale pv 129 del 24/03/2020 avente ad oggetto “variazione al bilancio di previsione 2020/2022 e al piano investimenti 2020/2022 anno 2020 fondo progettazione opere prioritarie” informative e comunicazioni.

A cura dell’assessora Valentina Morigi la comunicazione ai sensi dell’art. 166 comma 2 del t.u. 267/2000 e dell’art. 14 comma 3 del regolamento di contabilità – prelevamento dal fondo di riserva.

In seguito l’assessore Massimo Cameliani presenterà le seguenti proposte di deliberazione: “Accettazione non contestuale di cessione gratuita di area, destinata a viabilità di progetto e cintura verde, sita a Ravenna in via Lago di Carezza. Cedente: Gamma più srl”; “Accettazione contestuale alla cessione gratuita di area destinata a strada (prolungamento di via Dulcamara) a Casalborsetti”; “Acquisizione in proprietà, da parte del Comune di Ravenna, di n. 2 aree per impianti di sollevamento fognario in località Ponte Nuovo, via dell’Ulivo (con servitù) e in località Roncalceci, via Sauro Babini”.

L’assessore Gianandrea Baroncini presenterà la proposta di deliberazione “Appprovazione della convenzione con il Comune di Russi per i servizi erogati dal canile comunale di Ravenna anni 2020-2022”. L’assessore Roberto Fagnani presenterà la proposta di deliberazione su “Approvazione piano regolatore dell’illuminazione comunale (Pric)”.