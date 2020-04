Emergenza Coronavirus. Lega: servono mascherine per le imprese

La Lega ha presentato un’interrogazione in Regione: “Valutare distribuzione mascherine filtranti oltre che monouso”. Serve certezza sui tempi e le modalità di distribuzione delle mascherine alle imprese, per garantire il rispetto dei rigidi requisiti di sicurezza qualora dovessero esserci riaperture graduali in alcuni comparti economici. Lo chiede il gruppo della Lega in Regione, che con un’interrogazione a prima firma Simone Pelloni domanda alla Giunta di valutare anche la distribuzione di mascherine con capacità filtranti, oltre a quelle monouso.

“Per essere davvero efficace la distribuzione di mascherine per la protezione individuale dovrebbe essere universale”, rimarcano i consiglieri del Carroccio. “Le mascherine distribuite finora sono mascherine chirurgiche monouso (quindi usa e getta) utilizzabili solo per un brevissimo lasso di tempo, inoltre non hanno un sistema filtrante (perciò dovrebbero essere indossate da persone infette o potenzialmente infette per evitare di contagiare altre persone)”. Per questo i consiglieri della Lega chiedono se le mascherine, essendo monouso, verranno distribuite periodicamente oppure se si stia valutando la distribuzione di un’altra tipologia di mascherine con capacità filtranti.

L’interrogazione è stata firmata da tutti i componenti del Gruppo Lega.