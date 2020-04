Gruppo Lega chiede convocazione urgente del Consiglio comunale di Cervia per parlare di turismo

I Consiglieri comunali Cellini, Puntiroli, Monti, Versari e Salomoni, del Gruppo consigliare della Lega di Cervia richiedono, con impellenza che il Consiglio comunale di Cervia venga al più presto convocato e, come da Regolamento, si possa svolgere comunque entro e non oltre i giorni 20 dalla richiesta.

“Vista la situazione attuale legata alla diffusione del Covid-19, l’Ordine del Giorno dovrà contenere almeno i seguenti punti (possibilmente con facoltà di discussione da parte dei singoli consiglieri comunali presenti): – precisa la Lega – 1) elenco delle richieste volte dal Sindaco Massimo Medri alla Regione Emilia Romagna, circa le risorse di natura finanziaria da destinare all’intero tessuto socio economico del territorio e iniziative a sostegno del turismo; 2) illustrazione di quello che il Presidente Stefano Bonaccini potrà riservare alla nostra città; 3) relazione sulle iniziative intraprese in campo sociale a sostegno delle famiglia e utilizzo dei 152.000 euro ricevuti del Governo per i buoni spesa; 4) creazione di un tavolo di crisi rappresentativo, nelle giuste proporzioni, dei singoli gruppi consigliari e delle associazioni di categoria, ove elaborare e trovare proposte e soluzioni alla pesante crisi economico-turistica che dovremo affrontare; 5) varie ed eventuali.”

La Lega chiede “che venga invitato l’assessore regionale Andrea Corsini, cervese di origine, il quale avendo ricevuto importanti deleghe come quella del Turismo e del Commercio, potrà sicuramente integrare la relazione del Sindaco circa le strategie che la Regione porrà in essere per Cervia, stante il fatto che sicuramente il nostro territorio affronterà enormi problematiche nei prossimi mesi.”