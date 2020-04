Pd, Cervia Ti Amo e Cervia Domani – Pri appoggiano l’operato del Sindaco Medri con spirito unitario

I Gruppi Consiliari di PD, CERVIA TI AMO e CERVIA DOMANI – PRI hanno “apprezzato e approvato la proposta del Sindaco di Cervia di convocare periodicamente la Conferenza dei Capigruppo per monitorare la situazione legata all’emergenza da Coronavirus e valutare le varie ipotesi di lavoro a sostegno delle imprese e delle famiglie, si legge in una nota. Il Sindaco Massimo Medri, infatti, ha chiesto nelle scorse settimane a tutte le forze politiche in campo, di contribuire alla cosiddetta “fase due”, quella della progressiva uscita, della ripresa e della riapertura.”

“Era stato scelto il tavolo istituzionale dei Capigruppo per coinvolgere in modo rapido tutte le rappresentanze politiche nella discussione delle proposte. Ci sembrava e ci sembra ancora il modo migliore per affrontare la crisi, confrontandoci con la città intera al di là degli schieramenti politici. I Capigruppo ne avevano condiviso l’impostazione e avevano assunto l’impegno di confrontarsi nella Conferenza dei Capigruppo, per dare un contributo ampio e coeso nell’interesse della città”, continuano i tre gruppi di maggioranza.

“Ora prendiamo atto che il gruppo consiliare della “Lega” non ritiene più opportuno agire con questo metodo di confronto e di responsabilità condivisa, e sceglie una strada autonoma. Constatiamo infatti con rammarico, l’uscita di comunicati stampa e post sui social, dove si rivendica la paternità di proposte, senza neppure averle confrontate nel tavolo dei Capigruppo come da accordi precedenti. Tutti i gruppi consiliari infatti, hanno avanzato importanti proposte ed istanze al Sindaco e alla Giunta. Nello spirito di collaborazione a suo tempo manifestato, nessuno però le ha rese pubbliche, avendo concordato di delegare al Sindaco il compito di effettuare una sintesi e di darne successiva comunicazione a nome di tutti. Sarebbe stata un’immagine coesa della politica cervese e una risposta unitaria importante alla città, in questo particolare momento di difficoltà. Noi vogliamo continuare con questo metodo e rimaniamo a disposizione. Se altri si vogliono distinguere, sarebbe opportuno e corretto, oltreché legittimo, che lo facessero in piena libertà, senza tuttavia riconoscersi in tavoli comuni, dai quali continuamente e di fatto, si dissociano” concludono i Gruppi Consiliari

Partito Democratico, Cervia Ti Amo e Cervia Domani – PRI.