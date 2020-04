Morrone (Lega) polemizza con Donini sulle mascherine: se servono, vanno rese obbligatorie e fornite a tutti

“Le mascherine o servono oppure no. E se sono utili, come noi crediamo, non si può aspettare a renderle obbligatorie in determinati contesti. Ci sembra avventato dichiarare, come fa l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, che potranno diventare obbligatorie solo quando ce ne sarà una dotazione strutturale, ovvero quando tutti gli emiliano-romagnoli ne saranno dotati. Si tratta di una dichiarazione surreale e incauta, soprattutto se espressa dal massimo responsabile regionale della sanità. Se le mascherine e altri dispositivi di protezione sono essenziali per la sicurezza personale e per entrare nella fase della ripartenza, la Regione provveda urgentemente a fornirne dotazioni sufficienti a tutti i comuni dell’Emilia-Romagna da distribuire agli abitanti. Affermare che questi dispositivi di protezione sono indispensabili per la protezione individuale, ma non li si rende obbligatori perché non ci sono è un’ammissione di totale impotenza e di pericolosa irresponsabilità. Questa sì una presa in giro per tutti i cittadini”. Lo afferma in una nota il deputato della Lega Jacopo Morrone.

Coronavirus. Lega: Regione stanzi fondi per azzerare terza rata delle rette universitarie

La Regione assicuri agli Atenei del territorio le risorse per azzerare il pagamento della terza rata delle rette universitarie: un modo per aiutare le famiglie alle prese con gli effetti economici della pandemia da Covid-19. A chiederlo, in una risoluzione a prima firma Matteo Rancan, sono i consiglieri della Lega.

“Per andare incontro alle famiglie degli studenti, in un contesto di emergenza sanitaria ed economica come quello attuale, diversi Atenei regionali hanno previsto il rinvio del pagamento della terza rata universitaria, ma la misura adottata risulta essere insufficiente”, spiegano i leghisti, per i quali il semplice rinvio del pagamento delle rette universitarie non risolve alla radice i problemi economici con cui molte famiglie stanno facendo i conti in maniera inaspettata a causa dell’emergenza Coronavirus. Da qui la risoluzione del Carroccio per impegnare la Giunta “a mettere in campo tutte le misure possibili affinché vengano garantiti agli Atenei emiliano-romagnoli i fondi necessari per azzerare il pagamento della terza rata universitaria (ad oggi soltanto rinviato di uno/due mesi rispetto al termine ordinario), in modo da sostenere concretamente gli studenti e le loro famiglie in questo momento di grave emergenza sanitaria ed economica”.

Oltre a Rancan hanno sottoscritto la risoluzione gli altri componenti del Gruppo Lega in Regione.