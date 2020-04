Pierre Bonaretti: perplessità su richiesta di convocazione del Consiglio comunale da parte del gruppo Lega

“Riguardo la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale da parte del gruppo Lega, resto perplesso. Anzitutto, la sospensione del Consiglio comunale è avvenuta, senza rimostranze da parte di nessun organo politico, per evitare assembramenti in piena emergenza Covid-19. Il sottoscritto, in data 23 marzo, richiedeva con un messaggio ai Capigruppo la possibilità di riunirci online, la quale è stata prontamente accolta. Di comune accordo tra tutti i capigruppo (Lega inclusa), si è optato per trasformare l’omonima riunione in un tavolo politico in cui valutare l’operato dell’Amministrazione Medri e avanzare proposte.

A mio avviso, è stata e resta la soluzione più valida per un confronto politico in attesa di riprendere la consueta convocazione del Consiglio.” Così Pierre Bonaretti Consigliere comunale M5S.

“Riunire ora il Consiglio comunale, con tutti i consiglieri, gli assessori, i tecnici e i rappresentanti della Regione (anche a porte chiuse) in una sala sarebbe un gesto poco prudente, di cattivo esempio e che rischierebbe di vanificare gli sforzi fatti da tutti i cittadini sino ad oggi. Oltretutto, le richieste avanzate dai colleghi leghisti nel documento sono tutte affrontabili attraverso interrogazioni (scritte o effettuate nella conferenza online dei capigruppo), oppure già in corso di realizzazione (l’analisi dei dati sulle spese dei fondi di solidarietà è stata richiesta in Capigruppo dal sottoscritto direttamente al Sindaco, il quale si è detto interessato a rendere tali dati settimanalmente alla cittadinanza; il tavolo di confronto con le Associazioni di categoria è una proposta avanzata da Medri e già in atto, di cui attendiamo aggiornamenti sui quali avanzare proposte). Giusta la preoccupazione per il comparto turistico (la quale si potrebbe risolvere avanzando proposte concrete) ma non dimentichiamoci due cose fondamentali: la riapertura della stagione non dipende dal Comune, ma dalle normative nazionali/regionali e richiedere assembramenti evitabili non è il modo giusto per renderla vicina. La precedenza, in questo momento, dev’essere data agli incontri tra Sindaci, ente regionale e Associazioni di categoria. La strada giusta per il nostro Comune, a mio parere, è quella di continuare con riunioni online settimanali di aggiornamento e confronto tra Amministrazione e forze politiche, evitando assembramenti finché la situazione non vedrà un netto miglioramento” conclude Bonaretti.