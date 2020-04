Brisighella. Turismo, sindaco Pederzoli elogia invito della Lega: “Uniamo le forze e costruiamo piano per ripartenza”

Il sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli, ha espresso opinione favorevole in merito all’invito dei parlamentari della Lega in materia di gemellaggio turistico in previsione della ripartenza dopo l’auspicabile conclusione dello stato d’emergenza dovuto a pandemia Covid-19.

“Bene hanno fatto i parlamentari della Lega Morrone e Raffaelli a lanciare l’invito ai sindaci delle località turistiche romagnole ad aderire alla campagna ‘turismo dopo l’emergenza’ che prevede il gemellaggio con uno o più comuni emiliani o di altre regioni fra le più colpite dal virus, proponendo offerte particolarmente vantaggiose ai turisti provenienti da quelle località”. Così Pederzoli in seguito alle parole di Morrone e Raffaelli.

Il sindaco di Brisighella ha chiosato il suo intervento asserendo: “Ci attiveremo subito per individuare e contattare alcuni comuni per proporre i nostri pacchetti dopo averli predisposti in accordo con tutti i portatori di interesse locali, associazioni di categoria, ecc. Crediamo di poter garantire una vacanza indimenticabile, in piena sicurezza, offrendo quel mix di esperienze che la Romagna può dare con la sua variegata gamma di ‘turismi’. Brisighella, come uno dei Borghi più belli d’Italia deve vincere la sfida più grande, non appena sarà possibile, ripartire e farlo con la marcia giusta”.