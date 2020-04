Decreto Aprile: sì a 3,5 mld per Enti locali. Sbloccati 2 mld per interventi su strade e scuole. De Pascale: “incontro positivo”

“Un incontro positivo nel quale abbiamo avuto dal Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri rassicurazioni importanti che nel prossimo decreto legge ci saranno risposte chiare per Province, Comuni e Città metropolitane. A partire dal fondo di 3,5 miliardi per iniziare a coprire le entrate che stiamo perdendo a causa dell’emergenza sanitaria”. Lo ha dichiarato il Presidente di UPI e sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, ieri sera, termine dell’incontro in videoconferenza con il Ministero dell’Economia, il Ministro Roberto Gualtieri, i Viceministri Laura Castelli e Antonio Misiani, cui ha preso parte insieme ad ANCI, nel quale si sono discusse le misure per gli Enti locali per il decreto di Aprile.

“Via libera anche al tavolo di monitoraggio, che avevamo richiesto – ha aggiunto de Pascale – che andrà avanti per tutta la durata della crisi e servirà a Governo ed Enti locali per avere chiaro il quadro dei bilanci. Come UPI abbiamo inoltre presentato al Governo la nostra proposta di un Piano degli investimenti su strade e scuole superiori, per sboccare due miliardi e dare una prima forte spinta alla ripresa.”