Bonus 600 euro. M5S: “A Ravenna oltre 26 mila domande, sostegno importante”

“Sono oltre 26 mila le domande presentate in provincia di Ravenna per richiedere l’indennità di 600 euro prevista dal Governo per il mese di marzo. L’INPS sta completando l’accreditamento dei pagamenti. È un primo importante sostegno diretto per migliaia di lavoratori autonomi del ravennate senza stipendio in seguito all’emergenza Coronavirus” spiegano i parlamentari del Movimento 5 stelle Marco Croatti e Carlo De Girolamo.

“Nei prossimi giorni presenteremo le misure per aprile. Che prevederanno indennità maggiori per i lavoratori autonomi e misure molto importanti per le piccole imprese del territorio. L’emergenza coronavirus, nonostante i segnali incoraggianti degli ultimi giorni, ci consegna ancora un futuro incerto per la stagione turistica che si avvicina. Riteniamo che il Governo, con il prossimo provvedimento di aprile, potrà consentire alle imprese e ai lavoratori di guardare ai prossimi mesi con maggiore ottimismo” concludono Croatti e De Girolamo.