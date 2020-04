Coronavirus. Bonaccini: “Affrontare le riaperture tenendo conto del sostengo all’infanzia”

La Regione Emilia Romagna presenterà ufficialmente al Governo una proposta sulle cosiddette ripartenze in campo economico discussa e condivisa nella mattinata del 18 aprile 2020 con il Tavolo del Patto per il lavoro. Il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, in un post sulla sua pagina Facebook, specifica: “Affrontare le riaperture tenendo conto del sostengo all’infanzia, verificando soluzioni per la cura dei bambini in considerazione della chiusura di scuole, nidi e centri estivi; possibilità di consentire, nel rispetto delle regole, una graduale ripresa della socialità dei bambini; necessità di concordare col Ministero dell’istruzione progetti specifici per la riapertura delle scuole che consentano una adeguata programmazione di tutte le attività necessarie correlati: questo, come Regioni, abbiamo chiesto al Governo, in previsione della riapertura graduale delle attività produttive. E, in ogni caso, per la ripresa della socialità dei nostri figli e nipoti. In Emilia-Romagna nei prossimi giorni ne discuteremo insieme agli amministratori locali e parti sociali”.