Cervia. Sindaco Medri su nuovi positivi al Covid-19: “Due persone in contatto con casi noti”

Il sindaco di Cervia, Massimo Medri, è intervenuto in merito ai due nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nel comune di Cervia nella giornata odierna, lunedì 20 aprile 2020.

“Sono due i nuovi casi di Covid-19 a Cervia, mentre sono 8 i casi accertati in Provincia di Ravenna, è quanto ci è stato comunicato dall’Ausl Romagna in data odierna” precisa Medri, ponendo la lente d’ingrandimento sul comune di Cervia: “Salgono a 61 i casi di positività totali a Cervia, mentre si ferma a 32 il numero totale dei guariti. Per quanto riguarda i nuovi casi si tratta di due donne di 25 e 51 anni, che avevano avuto contatti con casi già noti”.

Il sindaco Medri s’è detto fiducioso circa l’avvicinarsi della fase 2: “Ribadiamo ancora una volta quanto sia indispensabile seguire scrupolosamente le norme Ministeriali e tutte le Ordinanze. Arriveremo grazie all’impegno di tutti noi alla ‘fase 2’, ognuno di noi deve fare la sua parte. Restiamo a casa.”