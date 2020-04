CRA Baccarini di Russi: Palli risponde all’attacco di Flamigni, nessuna censura da parte mia su quei video

Intorno alla vicenda della CRA Baccarini di Russi – dove è esploso un focolaio di Covid-19 che ha colpito oltre trenta persone fra anziani e operatori – è sorta una polemica, di cui francamente non si sentiva il bisogno, per una questione legata a video pubblicati (e poi oscurati) su Facebook. Il leghista Andrea Flamigni è intervenuto per polemizzare con la Sindaca Valentina Palli accusandola in sostanza di volere in qualche modo mettere il bavaglio alla stampa e di essere intervenuta per impedire ai giornalisti di utilizzare quei video. La Palli – che sulla CRA Baccarini in questo momento ha ben altri problemi da risolvere, insieme all’Asp e all’Ausl – ha comunque voluto puntualizzare su questo punto che lei è per la più assoluta trasparenza e non ha nulla da nascondere. Lo fa con un duro post su Facebook.

“Credo sia opportuno un chiarimento. – scrive Palli sul suo profilo Facebook – Vi è chi, in queste ore, ha diffuso l’interpretazione fasulla e mendace, secondo la quale avrei personalmente richiesto di occultare alcuni video della CRA Baccarini, allo scopo di non renderli visibili ai giornalisti. È bene chiarire la mia posizione a chi… si diverte a creare un clima di sospetto in un momento così delicato per tutti.”

Palli riepiloga poi la sua versione dei fatti: “Una persona mi ha segnalato, su una nota pagina Facebook, che alcuni video della Baccarini sarebbero stati rimossi a seguito dell’insorgenza del virus in alcuni degenti. Ho risposto, pubblicamente e fin da subito, che avrei verificato l’accaduto con i responsabili della struttura poiché il Comune non ha mai fatto alcun video o foto alla CRA Baccarini. Ho contattato nello stesso istante la struttura poiché ritenevo che tali fatti meritassero un approfondimento immediato. La risposta che mi è stata fornita è stata che la responsabile della struttura ha ritenuto di mettere in modalità privacy alcuni video che ritraevano degenti oggi malati, allo scopo di evitare che alcuni giornalisti potessero estrapolare tali immagini e per poter così tutelare gli anziani ivi ritratti. Ho fatto presente in occasione della stessa conversazione che lo scrupolo, pur in un momento di apprensione comprensibile, mi pareva eccessivo e ho chiesto che i video in questione fossero di nuovo visibili, rappresentando che i giornalisti hanno una loro etica professionale alla quale si attengono. Ho riferito l’esito di questa conversazione alla persona che aveva eccepito la cancellazione dei video. Tutto ciò in un dialogo pubblico, perché non ho nulla da nascondere. Fin dal primo momento ho chiesto e preteso che rispetto al focolaio della Baccarini fosse garantita trasparenza al 1000%: queste le esatte parole che ho pronunciato.”

“Il fatto che vi sia chi insinua che avrei voluto celare alcunché ai giornalisti dimostra pacificamente due circostanze. La prima, la bassezza umana ed intellettuale non conosce argini, neppure quelli del più elementare pudore. – va giù dura la Sindaca Palli – Il dialogo riferito, è tutto pubblico e non può essere smentito nella sua dinamica. Prima di inventarsi accuse infondate rispetto al fatto che io avrei voluto celare qualcosa alla stampa, sarebbe stato sufficiente leggere le mie parole e la consecutio di tutto il dialogo con la persona parente del degente, piuttosto che limitarsi ad estrapolarne una parte, reinterpretandola in modo mendace e strumentale. Secondo, in questi giorni non ho mai negato nessuna intervista, non ho mai evitato nessun confronto e la mia intenzione è sempre stata – e resta tuttora – quella di arginare questa emergenza avendo massima priorità per la salute dei nostri anziani e degli operatori. È evidente che vi è chi spera di potere approfittare di questa emergenza per attaccarmi politicamente. A questo gioco non ho il tempo di prestarmi poiché, purtroppo, ho problemi reali da dovere affrontare.”

“Eppure, finita l’emergenza – poiché prima o poi finirá – non mancherò certo di tutelare la mia integrità e la mia moralità personale di fronte ad attacchi che nulla hanno di fondato se non la bassezza di chi si presta a queste nefandezze, incurante del fatto che ci sia un’emergenza da dover risolvere. Come sempre resto a disposizione di chiunque – giornalisti in primis – ritenesse non chiara la mia posizione, consapevole e ben grata del fatto che esista un diritto costituzionale ad essere informati e parimenti consapevole del fondamentale ruolo svolto dai giornalisti a presidio di questo diritto. Le becere speculazioni le lascio ad altri, avendo ben altro di cui preoccuparmi” conclude Valentina Palli.