50 italiani bloccati in Bolivia per l’emergenza sanitaria: tra loro c’è anche un ravennate

Emanuele Panizza (capogruppo Gruppo Misto) segnala che “il nostro concittadino, il ravennate Raffaello Guerrini, sarebbe dovuto rientrare in Italia dalla Bolivia il 17 rientro poi spostato al 19 e successivamente annullato, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria. Nella stessa condizione di quest’ultimo ci sarebbero altri 49 italiani, sparsi per tutta la Bolivia, in attesa di istruzioni per il rientro. Ma la situazione sta diventando ogni giorno più difficile e complessa. Oltre all’aspetto economico, infatti, c’è quello sanitario. Al momento alcune soluzioni prospettate sembrerebbero presentare costi proibitivi e prevedere innumerevoli scali”.

Panizza chiede quindi al Sindaco di Ravenna “di attivarsi urgentemente presso la Farnesina per sollecitare una rapida, idonea ed economicamente sostenibile soluzione. Non va dimenticato che per far rimpatriare un ragazzo dalla Cina è stato autorizzato un volo militare. In questo caso si tratterebbe di 50 persone”.