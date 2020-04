Perini, Ama Ravenna: “Sosteniamo Onlus e terzo settore, che rischiano chiusura dopo emergenza sanitaria”

Il capogruppo in consiglio comunale di Ama Ravenna, Daniele Perini presenta in consiglio comunale una interrogazione in cui sollecita la giunta “affinché si possa giungere in tempi celeri ad una concreta azione di tutela e di supporto di Onlus, associazioni di volontariato, realtà del terzo settore, minacciate il prossimo anno addirittura di chiusura”.

“Premesso che causa la pandemia da Covid-19 (il tristemente noto Corona virus) stiamo attraversando un momento di gravità epocale – spiega Perini – che confonde e stravolge anima e mente; sottolineato che trascorsa la fase dell’acuzie ci si dovrà confrontare con una autentica emergenza sociale, caratterizzata dall’accentuarsi della stratificazione sociale, con i poveri sempre piu’ poveri e serissimi problemi a carico dei soggetti più fragili e deboli, quali anziani, disabili, famiglie prive di lavoro.”

“Evidenziato il ruolo decisivo svolto da Onlus, associazioni di volontariato, realtà del terzo settore, in campo nazionale e locale, con una città come la nostra in cui è nata la prima consulta del volontariato e una regione, l’Emilia – Romagna, che conta più di 380 mila iscritti ad Onlus, associazioni e centri volontaristici; riconosciuta l’opportunità e la bontà delle iniziate assunte in questi giorni dal Governo a favore di piccole e medie imprese, fondo di garanzia PMI, con redditi garantiti al 100% sino a 25 mila euro; denunciata la particolarità e la gravità della situazione delle Associazioni di volontariato che, in gran parte prive di personalità giuridica, non possono accedere a mutui, e che il recentissimo Decreto non contempla, sollecito il Sindaco e la Giunta su questo l’avvio di un ragionamento in Regione e, poi, anche a livello nazionale, affinché si possa giungere in tempi celeri ad una concreta azione di tutela e di supporto di Onlus, associazioni di volontariato, realtà del terzo settore, minacciate il prossimo anno addirittura di chiusura, proprio quando vi sarà ancor maggior bisogno del loro impegno e della loro attività” conclude Daniele Perini, capogruppo “Ama Ravenna”.