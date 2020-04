Italia Viva Ravenna sollecita la Ministra Bellanova sulla necessità di sostegno agli agricoltori

“A seguito delle gelate dei giorni scorsi nel nostro territorio, che hanno determinato danni ingenti nel comparto frutticolo” l’assessore Roberto Fagnani e il capogruppo in Consiglio comunale a Ravenna di Italia Viva Michele Casadio hanno preso contatti con la Ministra Bellanova, riportandogli la lettera del sindaco Michele de Pascale inviata alla Ministra, dove si evidenzia preoccupazione per la produzione frutticola e la necessità inderogabile di predisporre con urgenza forme straordinarie di sostegno, anche in concomitanza del Covid 19. Fagnani e Casadio hanno inoltre presentato alla Ministra il documento firmato da tutti i capigruppo del consiglio comunale. La Ministra Bellanova si è subito attivata per affrontare i possibili interventi a sostegno dell’intero comparto, dicono da Italia Viva. Con l’occasione Fagnani e Casadio hanno rilanciato anche su altri problemi per fare il punto sui progetti in corso fra i quali la piallassa Piomboni e il mercato del pesce.