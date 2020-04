Lega: la Festa di San Michele a Bagnacavallo non va annullata ma spostata a Natale

“La Festa di San Michele a Bagancavallo è in programma per la settimana successiva a quella in cui si sarebbe dovuta tenere la Fiera Biennale di Lugo, già cancellata.” Esordisce così Enrico Zini, Capogruppo Lega dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Consigliere comunale a Bagnacavallo. L’Unione dei Comuni ha infatti già annunciato la cancellazione della XXVIII Fiera Biennale dell’Agricolutura che si sarebbe dovuta svolgere a Lugo dal 12 al 20 settembre 2020. La decisione è stata presa stante l’estrema incertezza sulle future restrizioni causate dall’emergenza Coronavirus e dall’impossibilità di poter organizzare un evento così importante in così poco tempo. Luca Zannoni, Capogruppo Lega a Bagnacavalo presenterà “un ordine del giorno che chiede di posticipare gli eventi collegati alla festa patronale, unica iniziativa che riesce ad attirare in centro a Bagnacavallo migliaia di persone, al periodo natalizio. In tal modo si avrebbe il doppio vantaggio di non privarsi tout court della maggior attrazione per il paese e di ravvivare Bagnacavallo nel periodo natalizio che, in controtendenza a ciò che accade in tutti i paesi, porta ben poco alla nostra cittadina e ai suoi commercianti.”