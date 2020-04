Alvaro Ancisi (LpRa): i cimiteri non sono luoghi di assembramento. Vanno riaperti

Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, sollecita il Comune di Ravenna e la Regione Emilia Romagna a consentire l’accesso ai cimiteri. Secondo il capogruppo di Lista per Ravenna “i cimiteri non sono luoghi ordinari di assembramento ed hanno larghi spazi in cui i visitatori possono facilmente tenersi a distanza, molto più che nei supermercati e in altri luoghi e locali accessibili al pubblico” .

“Il presidente della Regione ha riaperto, con l’ordinanza di giovedì scorso, anche i negozi di fiori. Con quella dell’11 aprile, aveva però mantenuti chiusi al pubblico i cimiteri, massimi destinatari di questi prodotti, cosicché i chioschi piazzati agli ingressi del cimitero monumentale di Ravenna e quelli presso i molti camposanti delle frazioni di campagna e del litorale non hanno ragione di riaprire. Per non dire della sofferenza di molte persone impedite ad esprimere un gesto di amore verso i loro defunti andando a visitarli con un fiore un mano o recitando una prece. Quasi che il virus possa uccidere anche la pietà” scrive Ancisi.

“I cimiteri non sono luoghi ordinari di assembramento ed hanno larghi spazi in cui i visitatori possono facilmente tenersi a distanza, molto più che nei supermercati e in altri luoghi e locali accessibili al pubblico. Non esito, per mia frequentazione, a ritenere il cimitero di Ravenna uno dei posti più sicuri dal contagio, solamente che ci si tenga a sufficiente distacco. Basterebbe se mai disciplinarne l’affluenza e gli spostamenti interni (persone singole e a due metri dagli altri? mascherina? guanti?, ingressi limitati nei piccoli cimiteri?: quello che si vuole)” prosegue il capogruppo di LpRa.

Secondo Ancisi aver riaperto i fioristi tenendo chiusi i cimiteri è una contraddizione e suggerisce a Bonaccini e De Pascale due strade agibili, tra quelle fin’ora praticate: “come Bonaccini, dopo l’ordinanza dell’ 11 aprile, ha prodotto quella del 23 e adesso quella del 27, può farne un’altra per il 28; il Comune può emettere un’altra “ordinanza” a firma di un funzionario, dopo quella di ieri che ha imposto l’ingresso alternato negli orti comunali, una durata massima di stazionamento, ecc.: siccome anche i cimiteri sono comunali, il prefetto potrà accettare, per opere di bene e di pace, anche questa”.

“Siamo solo materia? Molti uomini e donne credono o almeno sperano diversamente. Sono convinto quasi tutti, anche se non lo sanno” conclude.