A Lugo la Lega presenta una mozione per aiutare il tessuto economico locale

Il gruppo consiliare Lega Romagna Salvini Premier ha presentato il 27 aprile 2020 una mozione per sollecitare l’amministrazione comunale di Lugo a scelte radicali in difesa del tessuto economico locale.

“Il protrarsi dell’emergenza Covid 19 e delle relative restrizioni, rischia di essere disastroso per le attività commerciali e produttive del Lughese. La chiusura delle attività per oltre due mesi (nella migliore delle ipotesi) compromette per sempre il mancato introito che non potrà essere recuperato una volta finita l’emergenza – scrivono i consiglieri della Lega, Fabio Cortesi, Gianluca Scardacchi, Barbara Magnani, Francesco Martelli e Mattia Valgimigli -. Così come prospettato dal DPCM del 26 aprile, molte attività potranno riaprire il 18 Maggio altre addirittura il 1 Giugno .La cancellazione di tutti gli eventi che avrebbero animato la vita socio-politica e sicuramente economica sono già stati tutti cancellati o rimandati di almeno un anno , andando così a peggiorare ulteriormente i mesi di chiusura totale”.

“Il quadro normativo non è chiaro, però il tempo passa e le sofferenze aumentano. Per questo con la mozione, chiediamo misure forti e chiare rispetto al mondo del commercio e dell’impresa che stanno pagando a caro prezzo l’emergenza Covid 19″ proseguono i consiglieri.

Il semplice posticipo della fiscalità locale (annunciato vagamente dall’amministrazione lughese), così come degli affitti, non si concretizzeranno in alcun reale beneficio, in quanto le imprese e i cittadini si ritroveranno a dover far fronte ad un accumulo di imposte e tributi non sostenibile in nessun modo.

Questo è quanto chiediamo noi come gruppo politico in Comune ed è quanto chiedono a gran voce tutte le associazioni di categorie nonché tutte le parti socialiIl rischio è che le serrande restino abbassate per sempre”.

Il Gruppo Consigliare Lega Romagna Salvini Premier impegna il Sindaco Davide Ranalli e la Giunta del Comune di Ludo a rivedere le Tasse e le Imposte per il 2020 come di seguito riportato:

Impegnare a cancellare: IMU-TASI per i mesi di inattività di tutte le attività commerciali, artigianali, locative, studi professionali e altre attività produttive Impegnare a cancellare: TARI per i mesi di inattività alle attività commerciali, artigianali, studi professionali, attività locative e altre attività produttive. Riduzione della Tari per le famiglie che a seguito della emergenza Covid 19 siano rimaste senza reddito

Impegnare a cancellare: Il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per tutto il periodo di chiusura e valutare poi per eventuali sgravi per un periodo post emergenza

Impegnare a cancellare Il canone affitti degli immobili di proprietà Comunale alle società/associazioni locatarie di impianti sportivi, alle imprese commerciali per tutto il periodo di sospensione delle attività e valutare l’entità del canone per un periodo post emergenza

La Mozione Tributi,27aprile2020