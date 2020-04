Giovedì 30 aprile seduta in videoconferenza del Consiglio Comunale di Cervia 

Per giovedì 30 aprile è indetto alle ore 20 la seduta del Consiglio Comunale di Cervia con modalità di svolgimento in videoconferenza e in prima convocazione per la trattazione degli argomenti di cui all’allegato ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Presidente del Consiglio al Consiglio Comunale e preliminari di seduta:

• Approvazione verbali delle sedute consiliari del 28/01/2020 e del 25/02/2020

• Comunicazione della Delibera di Giunta comunale n. 73 del 07/04/2020 contenente prelievo dal Fondo di Riserva per sanificazioni emergenza Covid-19.