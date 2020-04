Azzeramento delle rette dei nidi privati. PD Ravenna: “Una scelta di giustizia ed equità”

“In un momento come questo, di grande incertezza e preoccupazione per tante famiglie e tanti cittadini legate all’emergenza COVID-19 e alle sue ricadute, il Gruppo PD vuole esprimere apprezzamento e un sentito ringraziamento al Sindaco e all’Assessora Bakkali in particolare per l’importante risultato raggiunto di azzerare totalmente le rette dei nidi privati- scrive Fabio Sbaraglia, capogruppo PD Consiglio comunale di Ravenna. – Questo provvedimento, frutto di un lavoro importante costruito insieme alla disponibilità dei gestori e alla Regione Emilia-Romagna, si aggiunge al provvedimento analogo che il Comune aveva già preso per i servizi comunali”.

Per Sbaraglia “Si tratta di una scelta di giustizia ed equità nei confronti delle famiglie, già duramente colpite dagli effetti di questa crisi, che ribadisce e sottolinea nella pratica un principio fondamentale: che in un sistema educativo integrato non sarebbe accettabile un trattamento diverso tra famiglie in condizioni simili. Tanto più in un ambito come quello dei servizi di nido in cui il settore pubblico riesce a garantire la più ampia copertura, proprio avendo costruito negli anni un sistema integrato con quello privato capace di far fronte alle domande di accesso, sia in termini di numeri complessivi che di prossimità territoriale”.

“Apprezziamo e sosteniamo per questo anche la decisione di non far sostenere alle famiglie alcun costo per i servizi comunali a pagamento sull’intera fascia 0-6 a di cui in questi mesi non è stato possibile godere. Si tratta per l’Amministrazione di uno sforzo economico importante ma necessario che mantiene i bisogni delle persone al centro, tanto più in un periodo di difficoltà come questo. Siamo certi che tutto quello che per l’Ente Comunale sarà possibile fare sarà fatto per dare certezze e risposte ai nostri cittadini, a partire naturalmente dai più deboli” conclude.